"Моя відповідь виткана зморшками на чолі": Вакарчук заспівав про біль, пам'ять і довічну вдячність

Океан Ельзи на чолі з Святославом Вакарчуком на другі роковини повномасштабної війни випустили нову пісню "Відповідь". Вона про про біль, пам'ять, довічну вдячність і складний й довгий шлях до Перемоги.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про трек, який вже розчулив і водночас надихнув десятки тисяч українців.

Що відомо про пісню "Відповідь"

За словами Вакарчука, це дуже особлива пісня для нього, а тому він з особливим переживанням презентує її людям.

Океан Ельзи (фото: прес-служба гурту)

"Я вклав в слова цієї пісні переживання, всі емоції, які відчуваю протягом останніх двох років від початку повномасштабної війни Росії проти України. І мені здається, що велика кількість наших співвітчизників відчувають те саме. Тому ми дозволили собі не тільки від свого імені, але від імені багатьох людей, з якими я зустрічався, яких знаю, навіть тих, кого не знаю, але чий біль відчуваю зараз, дозволили вкласти ці слова у пісню "Відповідь", - цитує артиста прес-служба ОЕ.

Святослав Вакарчук (фото: прес-служба гурту Океан Ельзи)

Музикант каже, що дуже важливо проговорювати один з одним те, що ти відчуваєш, бо так легше разом переживати складні часи.

"Ми достойно з гордістю пройдемо цю складну дорогу і обов’язково переможемо, бо світло завжди перемагає темряву",- переконаний Святослав.

Пісню Океан Ельзи підкріпили чорно-білим, лаконічним відео, в якому всі відчуття композиції лише підсилюються простотою ліній, тінями та емоціями музикантів.

Текст пісні "Відповідь"

Скільки ще холоду збудеться, станеться?

Скільки ще виб’ється тих вікон?

Скільки в нас змолоду об весну пораниться?

Скільки ще виставлять тих ікон?

Приспів:

Моя відповідь виткана зморшками на чолі

Вартими тисячі слів

Вона вишита в пам’яті білими мальвами

Кована із сліз матерів...

Скільки раз вдосвіта проспіває горлиця?

Скільки нам випаде теплих днів?

Скільки в нас ясенів від свинцю поколеться?

Скільки ще вирветься тих дубів?

Приспів.

Скільки нас полетить мріями до Заходу?

Хто із нас вирушить знов на Схід?

Скільки раз зацвіте яблуня під хатою,

Поки ми перейдем зиму вбрід?

Приспів.

Вона вишита в пам’яті білими мальвами,

Кована із сліз матерів...

Кована із сліз матерів…

Реакція українців на пісню

"Відповідь" прийшлася до душі тисячам і тисячам українців, які не стримують емоцій, коментуючи нове творіння Вакарчука і Ко. Ми зібрали лише кілька:

Мурашки по шкірі. Одна з найкращих пісень. Дякую вам, хлопці, за вашу творчість. Це щось неймовірне

Без сліз слухати не можливо. Дуже вам дякую! Як же хочеться миру на всій нашій Землі!

Не хочу використовувати слів типу "круто", "неймовірно" і т. п. Пісня зачепила за живе, змусила плакати! Ця пісня - не для танцю чи співів на забаві. Ця пісня для кожної сім'ї, пісня для побратимів, пісня для патріотів і небайдужих, пісня про саму Україну і про те, які лихоліття вона зараз переживає…

Як завжди до мурах і до сліз. Тільки Океани так тонко відчувають і передають музикою час і стан нашого народу

Дуже потужна, душевна пісня... Нічого собі! Шановні українці, будь ласка, будьте сильні... Багато любові та підтримки з Німеччини!

Дуже сильна пісня, сльози текли самі собою… Дякую!

Виткана зморшками на чолі... Плачу з моєю Україною… Це як завжди - шедевр, пронизує серце й у саму підсвідомість. Ми не можемо не вистояти! Живемо, творимо, борімось, перемагаємо! Дякую, Святославу, дякую всій команді за цю проникливу пісню!

Мілош Єліч з хором та оркестром "Українського радіо" (фото: прес-служба гурту Океан Ельзи)