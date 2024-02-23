"Моя відповідь виткана зморшками на чолі": Вакарчук спел о боли, памяти и пожизненной благодарности

Что известно о песне "Відповідь"

По словам Вакарчука, это очень особенная песня для него, поэтому он с особым переживанием презентует ее людям.

Океан Эльзы (фото: пресс-служба группы)

"Я вложил в слова этой песни переживания, все эмоции, которые испытываю в течение последних двух лет с начала полномасштабной войны России против Украины. И мне кажется, что большое количество наших соотечественников испытывают то же самое. Поэтому мы позволили себе не только от своего имени, но от имени многих людей, с которыми я встречался, которых знаю, даже тех, кого не знаю, но чью боль чувствую сейчас, позволили вложить эти слова в песню "Відповідь", - цитирует артиста пресс-служба ОЭ.

Святослав Вакарчук (фото: пресс-служба группы Океан Эльзы)

Музыкант говорит, что очень важно проговаривать друг с другом то, что ты чувствуешь, потому что так легче вместе переживать сложные времена.

"Мы достойно с гордостью пройдем этот сложный путь и обязательно победим, потому что свет всегда побеждает тьму", - убежден Святослав.

Песню Океан Эльзы подкрепили черно-белым, лаконичным видео, где все ощущения композиции лишь усиливаются простотой линий, тенями и эмоциями музыкантов.

Текст песни "Відповідь"

Скільки ще холоду збудеться, станеться?

Скільки ще виб’ється тих вікон?

Скільки в нас змолоду об весну пораниться?

Скільки ще виставлять тих ікон?

Приспів:

Моя відповідь виткана зморшками на чолі

Вартими тисячі слів

Вона вишита в пам’яті білими мальвами

Кована із сліз матерів...

Скільки раз вдосвіта проспіває горлиця?

Скільки нам випаде теплих днів?

Скільки в нас ясенів від свинцю поколеться?

Скільки ще вирветься тих дубів?

Приспів.

Скільки нас полетить мріями до Заходу?

Хто із нас вирушить знов на Схід?

Скільки раз зацвіте яблуня під хатою,

Поки ми перейдем зиму вбрід?

Приспів.

Вона вишита в пам’яті білими мальвами,

Кована із сліз матерів...

Кована із сліз матерів…

Реакция украинцев на песню

"Відповідь" пришлась по душе тысячам и тысячам украинцев, не сдерживающих эмоций, комментируя новое творение Вакарчука и Ко. Мы собрали всего несколько:

Мурашки по шкірі. Одна з найкращих пісень. Дякую вам, хлопці, за вашу творчість. Це щось неймовірне

Без сліз слухати не можливо. Дуже вам дякую! Як же хочеться миру на всій нашій Землі!

Не хочу використовувати слів типу "круто", "неймовірно" і т. п. Пісня зачепила за живе, змусила плакати! Ця пісня - не для танцю чи співів на забаві. Ця пісня для кожної сім'ї, пісня для побратимів, пісня для патріотів і небайдужих, пісня про саму Україну і про те, які лихоліття вона зараз переживає…

Як завжди до мурах і до сліз. Тільки Океани так тонко відчувають і передають музикою час і стан нашого народу

Дуже потужна, душевна пісня... Нічого собі! Шановні українці, будь ласка, будьте сильні... Багато любові та підтримки з Німеччини!

Дуже сильна пісня, сльози текли самі собою… Дякую!

Виткана зморшками на чолі... Плачу з моєю Україною… Це як завжди - шедевр, пронизує серце й у саму підсвідомість. Ми не можемо не вистояти! Живемо, творимо, борімось, перемагаємо! Дякую, Святославу, дякую всій команді за цю проникливу пісню!

Милош Елич с хором и оркестром "Украинского радио" (фото: пресс-служба группы Океан Эльзы)