"Моя позиція незмінна". Алхім відповіла, що думає про Путіна та "хороших росіян"

Анна Алхім і Олена Мандзюк публічно обговорили свій скандал. Блогерка відповіла на питання про своє ставлення до Росії, мови та "хороших росіян".
Що сказала Алхім та які висновки зробила зі скандалу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю Раміни в YouTube.
Сварка з Мандзюк через українську мову набрала неабияких обертів. Дівчині згадали старі зашквари, якими вона продемонструвала зневагу до рідної країни.
Зокрема у 2020 році вона погодилася з думкою, що "Путін - красунчик". І додала, що "не знає нікого крутішого та впливовішого". Її навіть вносили до бази Миротворець після цього.
Зрештою після чергового скандалу проти блогерки відкрили три кримінальні справи.
У розмові з Раміною та Мандзюк Анна вирішила розставити крапки над "і". Вона висловила, що думає зараз про Росію та її диктатора.
"Путін - п***рас. Росія - країна-агресор. Моя позиція незмінна з першого дня", - наголосила вона.
В етері вона спілкувалася російською мовою, адже "думає" нею. Водночас у своєму блозі запровадила експериментальні українськомовні понеділки.
Алхім заявила, що не ділить людей за національністю та вважає, що існують "хороші росіяни". Це ті, хто воює на боці України, і ті, хто виїхав з країни-терористки.
Вона також пояснила своє спілкування з росіянами за кордоном.
"Вони 20 років не були в Росії. Вони люди миру. Чому вони не мають права на існування? Я не вважаю, що вони повинні щось комусь доводити", - зазначила вона.
Щодо скандалу з Мандзюк, Алхім поважає позицію блогерки, але й свою не змінить. Вона вважає, що не варто вірити вирізкам з TikTok і треба навчитися слухати одне одного.
"Я хочу, щоб люди навчилися знаходити компроміс, щоб не робили радикальних кроків, а розбиралися", - додала вона.
Нагадаємо, українська блогерка Олена Мандзюк публічно посварилася з Анною Алхім через ставлення другої до української мови. На початку травня на хрестинах дітей блогерки Макєєвої їй запропонували заспівати українською, на що вона закотила очі та скривилася.
Відео з цим фрагментом розлетілося в мережі та спровокувало гучне обговорення. Мандзюк та Терен звернули увагу й на інші зневажливі слова Ані, що запустило спроби скасувати блогерку та притягнути до відповідальності.
Проти блогерки відкрили три кримінальні провадження, зокрема у держзраді. Згодом Аня та Олена зустрілися й обговорили ситуацію. Тоді скандальна блогерка на прохання відвезла до Сум допомогу військовим.
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