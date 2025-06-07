"Моя позиция неизменна". Алхим ответила, что думает о Путине и "хороших русских"

Что Алхим думает о стране-агрессоре

Ссора с Мандзюк из-за украинского языка набрала большие обороты. Девушке вспомнили старые зашквары, которыми она демонстрировала пренебрежение к родной стране.

В частности в 2020 году она согласилась с мнением, что "Путин - красавчик". И добавила, что "не знает никого круче и влиятельнее". Ее даже вносили в базу Миротворец после этого.

В конце концов после очередного скандала против блогерши открыли три уголовных дела.

В разговоре с Раминой и Мандзюк Анна решила расставить точки над "і". Она выразила, что думает сейчас о России и ее диктаторе.

"Путин - п***рас. Россия - страна-агрессор. Моя позиция неизменна с первого дня", - подчеркнула она.

В эфире она общалась на русском языке, ведь "думает" на нем. В то же время в своем блоге ввела экспериментальные украиноязычные понедельники.

Алхим, Рамина и Мандзюк (скриншот)

Что думает о "хороших русских"

Алхим заявила, что не делит людей по национальности и считает, что существуют "хорошие русские". Это те, кто воюет на стороне Украины, и те, кто выехал из страны-террористки.

Она также объяснила свое общение с русскими за рубежом.

"Они 20 лет не были в России. Они люди мира. Почему они не имеют права на существование? Я не считаю, что они должны что-то кому-то доказывать", - отметила она.

О ссоре с Еленой Мандзюк

Относительно скандала с Мандзюк, Алхим уважает позицию блогерши, но и свою не изменит. Она считает, что не стоит верить вырезкам из TikTok и надо научиться слушать друг друга.

"Я хочу, чтобы люди научились находить компромисс, чтобы не делали радикальных шагов, а разбирались", - добавила она.

Напомним, украинский блогер Елена Мандзюк публично поссорилась с Анной Алхим из-за отношения второй к украинскому языку. В начале мая на крестинах детей блогера Макеевой ей предложили спеть на украинском, на что она закатила глаза и скривилась.

Видео с этим фрагментом разлетелось в сети и спровоцировало громкое обсуждение. Мандзюк и Терен обратили внимание и на другие уничижительные слова Ани, что запустило попытки отменить блогера и привлечь к ответственности.

Против блогера открыли три уголовных производства, в частности в госизмене. Впоследствии Аня и Елена встретились и обсудили ситуацию. Тогда скандальная блогерша по просьбе отвезла в Сумы помощь военным.