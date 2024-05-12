День матері 2024: наймиліші привітання зі святом у прозі, віршах та картинках

Цьогоріч День матері відзначають 12 травня. Тож обов'язково привітайте свою матусю із цим світлим святом й подякуйте за все тепло і ласку, які вона дарує вам.

Привітання від сина

Мила моя мама! Вітаю тебе з Днем Матері! Я радий, що я твій син і пишаюся такою турботливою, надійною, люблячою та завжди кмітливою мамою. Бажаю тобі, рідна, довгих років життя, міцного здоров'я, життєрадісності та везіння! Нехай життя підносить лише приємні сюрпризи та щасливі миті!

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Нехай я - не найкращий син, і сам того не помічаючи, можу тебе образити, але ти - найкраща мама на світі. З днем Матері, моя рідна! Бажаю тобі з роками ставати тільки краще і щасливіше, з кожним днем здоровшати та радіти всьому хорошому, а все хороше хай відбувається постійно!

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Дорога матуся, я точно знаю, що в будь-який час можу прийти до тебе за порадою, ти вислухаєш, і відразу стане легше. Ти завжди мене розумієш, ти завжди мене підтримуєш - ти моя найкраща подруга. Ти завжди вчила і вчиш мене жити і радіти життю. Я бажаю тобі бути завжди здоровою, не втрачати своє почуття гумору, життєву енергію, молодість душі. Зі святом тебе, моя рідна.

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Зі святом, з Днем матері! Матуся - найрідніша, наймудріша, найближча людина у цілому світі. Бажаю всім матусям завжди усміхатися, радіти життю і дарувати світло та тепло. Нехай у кожної матері буде привід пишатися успіхами своєї коханої дитини!

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Українських матерів

Ми сьогодні вітаємо,

Бути щасливими завжди

Вам від щирого серця бажаємо!

Ми бажаємо, щоб ви

Були кращими на світі,

Щоб дуже вас любили

І шанували ваші діти!

***

Спасибі, мамо,

За світло, за ласку, за пораду,

Нехай син я і не кращий самий,

Але краще мами у світі немає!

***

І сняться часто зорі голубі,

і мама на порозі біля хати.

За все що маю, мамо, дякую Тобі.

За все що маю і що буду мати!

***

Хай Вас обминають невдачі і грози,

Хай тільки від радості з’являються сльози,

Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,

А Бог хай дарує многії літа!

***

Тебе, рідненька, раді привітати

В святкові та буденні дні,

Бо ти для нас єдина, мамо,

І кращої немає на землі.

Тож зичимо в здоров’ї вік довгий прожити,

щоб всіх на століття могла запросити!

Привітання від доньки

***

Мамочка, рідна, Вітаю! Весь світ нашої сім'ї тримається на тобі. Тому "нехай завжди буде мама" - наш сімейний девіз! Здоров'я тобі, мамо, весни в серці та душевної рівноваги! Люблю тебе, пишаюся тобою і мрію бути на тебе схожою.

***

Мамочка, ти моя найкраща подружка, я дуже хочу, щоб ти була щаслива. Здоров'я тобі, душевного спокою і безмежного щастя. З Днем Матері, люба!

***

Дорога мамо, з нагоди Дня Матері, я хочу висловити свою подяку за твою ніжність, турботу та безмежну любов, яку ти надавала мені протягом всього мого життя. Хай у твоєму житті буде більше моментів радості, ніж будь-коли раніше, а твоє серце завжди буде сповнене любові та благополуччя.

***

Люба матусю! Вітаю зі святом! Будь завжди щаслива, як мінімум удвічі більше, ніж ти є зараз. Нехай твоє життя буде сповнене світла, радості та кохання. Дякую тобі за те, що ти завжди підтримувала мене і була поруч у всіх моїх досягненнях.

***

Моя найкраща ненька, вітаю тебе з Днем матері! Бажаю тобі приголомшливих вражень, любові і море задоволень. Хочу, щоб ти була щаслива, здорова і красива. Нехай все у тебе виходить і радує, хай сонце освітлює твій шлях. Дуже тебе люблю. твоя дочка.

***

Мамо найдорожча,

Мамочко єдина,

Щирі побажання -

Від доні, від сина.

Квіточок пахучих

Принесли багато

В цей травневий ранок,

У велике свято!

***

В День Матері бажаю,

Краси, насолоди

І вічної вроди!

Від Бога - здоров’я,

Сил - від природи!

Тепла і натхнення,

Любові і сміху,

Від рідних і друзів -

Безмежної втіхи!

***

Матусю, нехай день твій буде

Наче казка, що збувається.

Хай кожна миттєвість буде радісною,

А життя - повним незабутніх подій.

***

Вітання зі святом

Найкращій матусі!

В цей день вшанувати

Всі діти їх мусять.

Здоров’я хай буде

Міцніше граніту,

Дитячою вдячністю

Серце зігріте!

***

В День матері бажаю щастя й миру,

Любові, злагоди й душевного тепла.

Хай кожен день дарує нову силу,

А ще багато щастя, ніжності й добра!