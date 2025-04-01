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"Моя капусточко", "качка", "любовний жучок": найдивовижніші прізвиська для закоханих у різних країнах

Якими незвичними словами називають коханих у різних країнах світу (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У кожній країні є свої милі прізвиська для закоханих, і деякі з них можуть здивувати. Наприклад, французи кажуть своїм коханим "моє каченя", німці - "маленька капусточко", а англійці - "медок".

Як у різних країнах називають своїх коханих, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення мовознавця Олександра Авраменка на каналі в YouTube.

Те, як люди висловлюють свої почуття, тісно пов’язане з культурою та традиціями. В одних мовах закоханих називають ніжними тваринками, в інших - ласощами чи навіть несподіваними предметами.

Українці традиційно звертаються до коханих лагідними словами на кшталт "котик", "зайчик", "сонечко" або використовують епітети "коханий", "любий".

Італійці називають коханих словами, які підкреслюють цінність партнера: "tesoro" - скарб, або "stella" - зіронька. Американці використовують слова "lovebug" - любовний жучок, "honey" - мед, або "babe" - крихітка.

"Британці звертаючись до коханої людини вживають традиційне "love". Або "duck", у буквальному перекладі - качка", - додав Авраменко.

Ще більш оригінальним є французький варіант, де кохану людину можуть назвати "моя маленька капусточка". Це лише підтверджує, що любов не має меж і проявляється у найрізноманітніших формах.

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