Мовознавець розповів, звідки взявся вислів "гроші не пахнуть" і до чого тут громадські туалети

Фразеологізм "гроші не пахнуть" добре відомий і часто вживається у сучасній мові. Проте далеко не всі замислюються над його походженням та тим, який історичний контекст стоїть за цим висловом.

Про цікаву історію цього фразеологізму розповів український мовознавець Олександр Авраменко у своєму уроці.

"Це вислів латинського походження. Його приписують римському імператору Веспасіану, який жив у першому столітті нашої ери", - зазначає Авраменко.

За його словами, Веспасіан, прагнучи поповнити державну скарбницю, запровадив податок на громадські туалети. Такий крок викликав обурення його сина Тита, який дорікнув батькові за "мерзенний" спосіб отримання прибутку.

"Тоді Веспасіан узяв монету, отриману з цього податку, підніс її до носа сина і запитав: "Чи смердить вона?" "Ні", - відповів Тит. "Але ж вона із сечі", - зауважив батько", - розповів мовознавець.

Так виник вислів "гроші не пахнуть", який нині використовують для позначення нечистого джерела прибутку або людей, що здобувають гроші будь-яким способом, не завжди моральним чи законним.

На завершення Олександр Авраменко нагадав: "Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови".