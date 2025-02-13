Языковед рассказал, откуда взялось выражение "деньги не пахнут" и при чем здесь общественные туалеты

Фразеологизм "деньги не пахнут" хорошо известен и часто употребляется в современном языке. Однако далеко не все задумываются над его происхождением и тем, какой исторический контекст стоит за этим выражением.

Об интересной истории этого фразеологизма рассказал украинский языковед Александр Авраменко в своем уроке.

"Это выражение латинского происхождения. Его приписывают римскому императору Веспасиану, который жил в первом веке нашей эры", - отмечает Авраменко.

По его словам, Веспасиан, стремясь пополнить государственную казну, ввел налог на общественные туалеты. Такой шаг вызвал возмущение его сына Тита, который упрекнул отца за "мерзкий" способ получения прибыли.

"Тогда Веспасиан взял монету, полученную с этого налога, поднес ее к носу сына и спросил: "Воняет ли она?" "Нет", - ответил Тит. "Но ведь она из мочи", - заметил отец", - рассказал языковед.

Так возникло выражение "деньги не пахнут", которое сейчас используют для обозначения нечистого источника прибыли или людей, которые получают деньги любым способом, не всегда моральным или законным.

В завершение Александр Авраменко напомнил: "Уважайте себя, заботясь о чистоте своего языка".