"Маю" працювати чи "мушу"? Як вживати ці слова українською правильно

У розмовній мові українців часто можна почути фрази "я маю йти", "я мушу працювати". І більшість не замислюється, чи правильно використовує ці два слова.

Коли та як правильно використовувати фрази "маю" та "мушу" розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення мовознавця та українського викладача Олександра Авраменка на каналі в YouTube .

Мусимо працювати або маємо працювати? Такі слова можна почути щодня від будь-якого мешканця нашої країни.

Мовознавець пояснює, що в українській мові дієслова "мусимо", "мушу", "мусиш" варто використовувати лише тоді, коли йдеться про крайній ступінь потреби, коли ми говоримо про щось серйозне та поважне.

Наприклад, це слово доречно у реченні "ми мусимо негайно розпочати підготовку до ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання), бо зволікати вже не можна".

Авраменко підкреслює, що коли немає категоричності, то варто використовувати більш нейтральне та простіше слово "мати" ("маємо", "маю"). Зокрема, саме воно буде правильним у виразі "я маю вам щось сказати".

"Коли ж немає крайньої потреби, а мова йде про обов'язок чи бажаність чогось, то вживаємо слова "належить", "годиться", "треба". Наприклад, нам треба вивчити правила техніки безпеки. Але ніяк не ми мусимо вивчити...", - додає мовознавець.