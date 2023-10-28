Мовчунка MARUV, яка повернулася у Росію, раптово заспівала українською (аудіо)

Співачка-зрадниця MARUV (новий псевдонім Sharlotta Ututu, справжнє ім’я - Анна Корсун), яка мовчить про війну і повернулася у Росію, пробила чергове дно. Мовчунка вирішила заспівати українською мовою.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал артистки.
Днями запроданка випустила альбом Love song з "піснями про любов". Одна з них виявилася україномовною.
MARUV (фото: instagram.com/sharlotta_ututu)
Композицію "For my baby" MARUV присвятила своєму сину, якого вона народила у 2022 році.
У ній вона співає про "чарівнії міста з райськими пташками".
Закривай свої очі
Та біжи в обійми ночі
Там тебе чекає сон
З ним співаю в унісон
Там у володінні сна
Є чарівнії міста
Там небачені дива
Райські пташки там співа
В щасті хай будешь зростати
Благості всі будешь мати
Хай і тіло і душа
Квітнуть многіє літа
А як будеш міцно спати
Бу тебе охороняти
Ти рости, моє дитя
Ти для мене більше за життя
Азъ есмь душа з живи і рода
Азъ есмь сила воля свобода
Люди бога ведають сила народа
Азъ есмь душа з живи і рода
Нагадаємо, нещодавно з’ясувалося, що зрадниця MARUV знову з'явилася на російській музичній сцені. Про це свідчить низка факторів, які помітив блогер Богдан Беспалов.
Так, виконавиця випустила трек і активно рекламує його в усіх соціальних мережах, зокрема на російській платформі "Вконтакте", заблокованій на території України.
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