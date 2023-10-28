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Мовчунка MARUV, яка повернулася у Росію, раптово заспівала українською (аудіо)

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial))
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка-зрадниця MARUV (новий псевдонім Sharlotta Ututu, справжнє ім’я - Анна Корсун), яка мовчить про війну і повернулася у Росію, пробила чергове дно. Мовчунка вирішила заспівати українською мовою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал артистки.

MARUV заспівала українською

Днями запроданка випустила альбом Love song з "піснями про любов". Одна з них виявилася україномовною.

MARUV (фото: instagram.com/sharlotta_ututu)

Композицію "For my baby" MARUV присвятила своєму сину, якого вона народила у 2022 році.

У ній вона співає про "чарівнії міста з райськими пташками".

Текст нової пісні MARUV - For my baby

Закривай свої очі

Та біжи в обійми ночі

Там тебе чекає сон

З ним співаю в унісон

Там у володінні сна

Є чарівнії міста

Там небачені дива

Райські пташки там співа

В щасті хай будешь зростати

Благості всі будешь мати

Хай і тіло і душа

Квітнуть многіє літа

А як будеш міцно спати

Бу тебе охороняти

Ти рости, моє дитя

Ти для мене більше за життя

Азъ есмь душа з живи і рода

Азъ есмь сила воля свобода

Люди бога ведають сила народа

Азъ есмь душа з живи і рода

 

Нагадаємо, нещодавно з’ясувалося, що зрадниця MARUV знову з'явилася на російській музичній сцені. Про це свідчить низка факторів, які помітив блогер Богдан Беспалов.

Так, виконавиця випустила трек і активно рекламує його в усіх соціальних мережах, зокрема на російській платформі "Вконтакте", заблокованій на території України.

Нещодавно ми розповідали, що Бардаш знову розкручує українських артистів.

Також ми писали, що скандальна зірка "Голосу країни" випустила пісню про дітей, від якої мурашки по тілу.

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