Вернувшаяся в Россию молчунья MARUV внезапно спела на украинском (аудио)

Певица-предательница MARUV (новый псевдоним Sharlotta Ututu, настоящее имя - Анна Корсун), которая молчит о войне и вернулась в Россию, пробила очередное дно. Молчунья решила спеть на украинском языке.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube канал артистки.
На днях запроданка выпустила альбом Love song с "песнями о любви". Одна из них оказалась украиноязычной.
MARUV (фото: instagram.com/sharlotta_ututu)
Композицию "For my baby" MARUV посвятила своему сыну, которого она родила в 2022 году.
В ней она поет о "волшебных городах с райскими птичками".
Закривай свої очі
Та біжи в обійми ночі
Там тебе чекає сон
З ним співаю в унісон
Там у володінні сна
Є чарівнії міста
Там небачені дива
Райські пташки там співа
В щасті хай будешь зростати
Благості всі будешь мати
Хай і тіло і душа
Квітнуть многіє літа
А як будеш міцно спати
Бу тебе охороняти
Ти рости, моє дитя
Ти для мене більше за життя
Азъ есмь душа з живи і рода
Азъ есмь сила воля свобода
Люди бога ведають сила народа
Азъ есмь душа з живи і рода
Напомним, недавно выяснилось, что предательница MARUV снова появилась на российской музыкальной сцене. Об этом свидетельствует ряд факторов, которые заметил блогер Богдан Беспалов.
Так, исполнительница выпустила трек и активно рекламирует его во всех социальных сетях, в том числе на российской платформе "ВКонтакте", заблокированной на территории Украины.
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