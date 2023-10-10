MARUV після народження дитини повернулася до Росії та спонсорує війну

Співачка-зрадниця Анна Корсун, яка виступає під псевдонімом MARUV, повернулася у Росію, де продовжила заробляти кроваві рублі, спонсоруючи тим самим країну-агресорку.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал BespaLOVmedia.

MARUV повернулася у Росію

Про те, що українська співачка, яка жодного разу не висловила свою позицію стосовно війни на її батьківщині, повернулася на російську сцену, повідомив блогер Богдан Беспалов.

Як відомо, певний час після повномасштабного вторгнення артистка перебувала у Києві, а після пологів вона втекла до Туреччини, а згодом - опинилася у Лондоні.

Анна Корсун (фото: instagram.com/sharlotta_ututu)

А тепер, коли Анна Корсун зрозуміла, що в Україні її ніхто не чекає, вона вирішила відновити свою кар’єру в РФ.

За словами скандального блогера, MARUV випустила російськомовний трек "Big Mama Boss" і активно його рекламує у соцмережах, зокрема на забороненій в Україні платформі "Вконтакте".

MARUV рекламує свою пісню на платформі "Вконтакте" (фото: vk.com/maruv_live)

"Тобто команда MARUV вкладає кошти в рекламу на російській платформі. Ми розуміємо, що податки йдуть до країни-агресорки, а потім із цих податків вираховуються кошти і летять ракети на Україну. Тобто можна абсолютно офіційно сказати, що співачка MARUV зараз таким чином підтримує грошима російський терор проти своєї ж батьківщини", - зазначив Беспалов.

Блогер також додав, що мовчунка може навіть скоро з’явитись на одній із російських музичних премій.

"Аня Корсун зрештою обрала свою позицію, обрала свій вектор розвитку як російської співачки українського походження. MARUV повертається на російську сцену. Саме тому зʼявилися релізи російською, активна реклама в "Вконтакте", - сказав Беспалов.