Моцарелла проти твердого сиру. Який продукт принесе максимум користі

В чому різниця між сиром чеддер і моцарелла?

Чеддер походить з Англії, а моцарелла вперше була виготовлена ​​в Італії. Обидва сири виготовляються з коров’ячого молока, хоча традиційно моцарелу виготовляли з молока буйволів. Ця версія, яка називається буфала моцарелла, все ще доступна в багатьох магазинах і зазвичай дорожча.

Чеддер витримують приблизно рік або навіть кілька років, щоб надати йому більше аромату та гострішого, гострого смаку. Це твердий сир, який після плавлення стає кремовим.

Моцарелла - це свіжий, м’який або напівм’який сир, який зазвичай їдять через кілька днів після його виробництва, зазначає Американський інститут молочних продуктів.

Деякі сорти з низьким вмістом вологи можуть витримуватися кілька тижнів. Він має м’який смак і чудово розтягується при розплавленні. Це основна начинка для піци та головний інгредієнт таких страв, як лазанья.

Який вміст білка в сирах?

Дієтолог Наталі Ріццо розповіла, що обидва сири є хорошими джерелами білка та кальцію.

Саме білок корисний для підтримки м’язів і ситості, тоді як кальцій підтримує здоров’я кісток. До слова, моцарелла трохи легша за чеддер.

Чеддер проти моцарелли: що корисніше?

Експерти віддають перевагу моцареллі, оскільки вона містить менше калорій і насичених жирів, а також має інші переваги.

"Свіжа моцарелла, будучи мінімальною обробкою, часто містить менше добавок і консервантів. Чеддер - це витриманий сир, у нього багатший смак, але також більш імовірно, що в ньому багато солі", - кажуть експерти.

Паличка сиру моцарела може бути хорошим варіантом, якщо ви намагаєтеся схуднути.

Дотримуйтеся розміру порції в 40 грамів для обох сирів або приблизно розміру маленької пари кубиків.