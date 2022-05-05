Моцарелла из двух ингредиентов: готовим домашний сыр всего за полчаса

Ингредиенты:

Молоко домашнее - 4 л (не пастеризованное)

Уксус 9% - около 8 ст. л. (добавляем по 1 ст. л., может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Можно заменить на лимонный сок).

Пошаговое приготовление

Нагрейте молоко в большой кастрюле до очень теплого состояния, но ни в коем случае не перегрейте. Если опустить палец в молоко, то вы почувствуете, что оно очень теплое, но при этом можете держать палец в молоке и не обжечься.

Снимите молоко с огня и постоянно помешивая, добавляйте по 1 столовой ложке уксуса. Продолжайте добавлять по ложке, пока не отделится сыр и светло-желтая сыворотка. При этом не забывайте перемешивать, как бы собирая сыр в единый ком. Уксус можно заменить на лимонный сок.

Выжмите лишнюю сыворотку из моцареллы, постоянно ее обминая.

Тем временем прогрейте отделившуюся сыворотку до очень горячего состояния. Выложите ком сыра в горячую сыворотку и начните его растягивать. Моцарелла станет более однородной и очень эластичной.

Сформируйте нее один шар или маленькие шарики. Опустите моцареллу в ледяную воду, чтобы она стабилизировалась. Наш домашний сыр готов!