"Моторошно досі": вагітна снайперка Жанна Д'Арк потрапила в аварію

Що відомо

Після аварії снайперка вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками. Вона не розповіла, як саме сталося ДТП, проте пообіцяла зовсім скоро розкрити всі деталі та показати в якому стані авто.

"Моторошно досі. Я ціла, але дуже сильно стресонула. Прикро за машину. Ці гроші я не намалювала. Вона дісталася мені тяжкою працею. Рік, як більше немає ювелірного бізнесу, який дозволив мені купити машину", - сказала Емеральд.

Вона додала, що це перша в її життя аварія і за 15 років її стажу ніколи такого не траплялось.

"Вчора був вибір, або лобове зіткнення - лоб в лоб, або пожертвувати своєю машиною і звернути в право і розбити її. Тому я обрала другий варіант. Добре, що всі живі та здорові. Так боляче за машину, бо я її купила за свої кошти. Це дуже не в тему перед пологами, але все що відбувається, відбувається на краще" - додала захисниця.

Снайперка Емеральд потрапила в страшну аварію (скриншот)

Чи постраждала снайперка

Жанна Д'Арк подякувала людям за підтримку і зазначила, що вони з дитиною не постраждали.

"Не знаю, чи підлягає ремонту мій бойовий кар, але спасибі Богу, що взяв грошима", - додала снайперка.

Снайперка Емеральд потрапила в страшну аварію (скриншот)