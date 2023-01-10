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"Важко було бути овочем": вагітна снайперка Жанна Д'Арк потрапила до лікарні

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Вівторок 10 січня 2023 13:57
"Важко було бути овочем": вагітна снайперка Жанна Д'Арк потрапила до лікарні Євгенія Емеральд потрапила до лікарні (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українська захисниця Євгенія Емеральд, відома як Жанна Д'Арк потрапила в лікарню. Вона заявила, що за останній місяць вже двічі перехворіла на грип.

Фото з лікарні вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Що сталось

Вагітна захисниця розповіла, що зараз перебуває під наглядом лікарів. За останній місяць, за словами Євгенії, вона вже двічі перехворіла на грип.

"Зі святами вас мої рідні! Коротко про мою відсутність. За місяць я двічі перехворіла на грип і після останнього я трохи погано себе почувала… Тепер я перебуваю під повним наглядом", - написала Емеральд.

&quot;Важко було бути овочем&quot;: вагітна снайперка Жанна Д'Арк потрапила до лікарніЄвгенія Емеральд потрапила до лікарні (instagram.com/emerald.evgeniya)

Також вона зізналася, що дуже засмучується через те, що через погане самопочуття не змогла привітати усіх з новорічними святами, а також пропустила багато зустрічей.

"Відверто, останній місяць видався дуже складним для мене (не передати словами, як важко було весь цей час бути овочем). Одразу хочу вибачитися за те, що не була на зв’язку, не відповідала і доводилося скасовувати всі зустрічі", - написала снайперка.

Окрім того, вона звернулася до своїх хейтерів, які критикують її через висвітлення вагітності в соцмережах.

"Відповідь "диванникам" - так, я обов’язково буду знімати пологи і всі емоції обов’язково покажу! Бо народження нового життя - це прекрасно", - додала Євгенія.

&quot;Важко було бути овочем&quot;: вагітна снайперка Жанна Д'Арк потрапила до лікарні&quot;Важко було бути овочем&quot;: вагітна снайперка Жанна Д'Арк потрапила до лікарні&quot;Важко було бути овочем&quot;: вагітна снайперка Жанна Д'Арк потрапила до лікарні

Євгенія Емеральд з чоловіком (instagram.com/emerald.evgeniya)

Нещодавно Жанна Д'Арк зізналася, за що її мучить совість. Вона розповіла, що їй зараз дуже важко жити.

Також Леся Нікітюк розповідала правдиву історію захисниці Євгенії Емеральд.

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Євгенія Емеральд Жанна д'Арк беременна