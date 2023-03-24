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"Жутко до сих пор": беременная снайперша Жанна Д'Арк попала в аварию

Евгения Эмеральд попала в аварию (instagram.com/emerald.evgeniya)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская защитница Евгения Эмеральд, известная как Жанна Д'Арк, попала в аварию. Она рассказала, что машина сильно повредилась.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Что известно

После аварии снайперша вышла на связь со своими поклонниками. Она не рассказала, как произошло ДТП, однако пообещала совсем скоро раскрыть все детали и показать в каком состоянии авто.

"Жутко до сих пор. Я целая, но очень сильно стресонула. Обидно за машину. Эти деньги я не нарисовала. Она досталась мне тяжелым трудом. Год, как больше нет ювелирного бизнеса, который позволил мне купить машину", - сказала Эмеральд.

Она добавила, что это первая в ее жизни авария и за 15 лет ее стажа никогда такого не случалось.

"Вчера был выбор, или лобовое столкновение - лоб в лоб, или пожертвовать своей машиной и свернуть в право и разбить ее. Поэтому я выбрала второй вариант. Хорошо, что все живы и здоровы. Так больно за машину, потому что я ее купила за свои средства. Это очень не в тему перед родами, но все, что происходит, происходит к лучшему" - добавила защитница.

Снайперша Эмеральд попала в страшную аварию (скриншот)

Пострадала ли снайперша

Жанна д'Арк поблагодарила людей за поддержку и отметила, что они с ребенком не пострадали.

"Не знаю, подлежит ли ремонту мой боевой кар, но спасибо Богу, что взял деньгами", - добавила снайперша.

Снайперша Эмеральд попала в страшную аварию (скриншот)

Ранее Эмеральд рассказывала, что попала в больницу, ведь за месяц уже дважды переболела гриппом.

Также Жанна д'Арк призналась, за что ее мучает совесть. Она рассказала, что ей сейчас очень тяжело жить.

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снайперыЄвгенія Емеральд