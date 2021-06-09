"Мотор Сич" вернется на линию Киев-Львов на 50-летних самолетах: в каком они состоянии

Авиакомпания "Мотор Сич" с 24 июня возобновляет полеты между Киевом и Львовом. При этом на линии будет летать самолеты Ан-24, которым уже почти 50 лет.
Об этом сообщает avianews.com.
Данные самолете были разработаны еще в СССР. В парке "Мотор Сич" насчитывается три таких воздушных судна. Они выпущены в 1971, 1972 и 1973 годах.
Самолет Ан-24 1973 года выпуска (фото: avianews.com)
По словам пассажира, который летел на самолете 1973 года выпуска, его салон оказался неплох. Видно, что его обновили, но шторки, старые иллюминаторы и отсутствие закрывающихся полок для ручной клади выдают его возраст.
Самолет Ан-24 1973 года выпуска (фото: avianews.com)
При этом в самолете достаточно места для ног, хотя не везде чисто. К примеру, в креплении для шторок было много мусора.
Самолет Ан-24 1973 года выпуска (фото: avianews.com)
Напомним, эксперты рассказали, куда украинцы могут поехать на отдых за границу. По словам тревел-эксперта Ирины Бирук, сейчас есть спрос на международные поезда за границу, а также на автобусные туры. Также она рассказала, что стоимость билетов на отдых вырастет в конце июня.
Ранее мы писали о том, что врачи назвали операции, после которых нельзя летать. Ведь любой авиаперелет уже является достаточным стрессом для организма человека.