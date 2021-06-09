"Мотор Січ" повернеться на лінію Київ-Львів на 50-літніх літаках: в якому вони стані

Авіакомпанія "Мотор Січ" з 24 червня відновлює польоти між Києвом і Львовом. При цьому на лінії буде літати літаки Ан-24, яким вже майже 50 років.
Про це повідомляє avianews.com.
Дані літаку були розроблені ще в СРСР. У парку "Мотор Січ" налічується три таких повітряних судна. Вони випущені в 1971, 1972 і 1973 роках.
Літак Ан-24 1973 року випуску (фото: avianews.com)
За словами пасажира, який летів на літаку 1973 року випуску, його салон виявився непоганий. Видно, що його відновили, але шторки, старі ілюмінатори і відсутність закриваються полиць для ручної поклажі видають його вік.
Літак Ан-24 1973 року випуску (фото: avianews.com)
При цьому в літаку досить місця для ніг, хоча не скрізь чисто. Наприклад, в кріпленні для шторок було багато сміття.
Літак Ан-24 1973 року випуску (фото: avianews.com)
Нагадаємо, експерти розповіли, куди українці можуть поїхати на відпочинок за кордон. За словами тревел-експерта Ірини Бірук, зараз є попит на міжнародні потяги за кордон, а також на автобусні тури. Також вона розповіла, що вартість квитків на відпочинок виросте в кінці червня.
Раніше ми писали про те, що лікарі назвали операції, після яких не можна літати. Адже будь-який авіапереліт вже є достатнім стресом для організму людини.