"Мотор Січ" повернеться на лінію Київ-Львів на 50-літніх літаках: в якому вони стані

Дані літаку були розроблені ще в СРСР. У парку "Мотор Січ" налічується три таких повітряних судна. Вони випущені в 1971, 1972 і 1973 роках.

Літак Ан-24 1973 року випуску (фото: avianews.com)

За словами пасажира, який летів на літаку 1973 року випуску, його салон виявився непоганий. Видно, що його відновили, але шторки, старі ілюмінатори і відсутність закриваються полиць для ручної поклажі видають його вік.

Літак Ан-24 1973 року випуску (фото: avianews.com)

При цьому в літаку досить місця для ніг, хоча не скрізь чисто. Наприклад, в кріпленні для шторок було багато сміття.

Літак Ан-24 1973 року випуску (фото: avianews.com)

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