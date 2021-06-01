Куда украинцы могут поехать на отдых за границу: эксперт назвала список стран
С началом летнего сезона некоторые страны Европы стали открывать границы для туристов из Украины.
В какие именно страны можно ехать украинцам - рассказала тревел-эксперт Ирина Бирук в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".
По словам эксперта, сейчас есть спрос на международные поезда за границу, а также на автобусные туры.
"Очень приятно, что некоторые страны Европы для нас являются доступными. С 1 июня планируется у нас много туристов в Болгарию. И теперь ежедневно улетают самолеты в другие страны - это Турция, Кипр, уже также есть чартерные рейсы в Грецию, есть и бронирование", - сказала Бирук.
Также она рассказала, что стоимость билетов на отдых вырастет в конце июня.
"Июнь месяц более переходный, можно сказать. Лето уже вроде началось, но не в самом разгаре. Как правило, билеты повышают свою стоимость в конце июня, в июле и августе", - пояснила она.
Кроме того, эксперт отметила, что туристам не стоит ожидать, что в июле или августе будет такая же стоимость авиабилетов.
С какими условиями и ограничениями могут столкнуться украинцы на отдыхе
- Строгий масочный режим в аэропортах, самолетах и в наземном транспорте. Большинство авиакомпаний требуют носить маски и респираторы высокого класса защиты.
- Масочный режим на улицах многих стран.
- Комендантский час (ночью и на выходных) в части туристических стран. Впрочем, Турция заверила украинских дипломатов, что на туристов она не распространяется.
- Повторное тестирование на въезде в некоторые страны, тестирование и самоизоляция после возвращения в Украину.
- Простые условия въезда для вакцинированных - на фоне того, что в Украине не хватает вакцины от коронавируса и доступ к ней ограничен.
Ранее мы писали о том, что подготовили для украинских туристов в Турции.
Также рассказывали, что поехать в Турцию теперь можно с одним из четырех документов, подтверждающие состояние здоровья.