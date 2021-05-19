Авиаперелеты противопоказаны: врачи назвали операции, после которых нельзя летать
Любой авиаперелет уже является достаточным стрессом для организма человека. Очень мало людей на планете, которые переносят полеты на самолете без ощущения дискомфорта. Это касается одинаково взрослых и детей, полностью здоровых и людей с проблемами.
Однако есть очень строгие противопоказания для авиаперелетов и медики назвали операции, после которых стоит отложить полет на самолете. Об этом пишет издание Justtravelcover.
Подводное погружение
После такого развлечения стоит летать самолетами с большой осторожностью. Если вы планируете несколько таких погружений, то стоит спланировать их так, чтобы между последним погружением и полетом на самолете прошло не менее одних суток.
Медицинские операции
Специалисты отмечают, что не стоит садиться в самолет после удаления лимфоузлов, операций на молочных железах. Опасно летать с тромбоцитопенией. Людям, которые перенесли трансплантацию костного мозга, летать запрещено в течении полугода. Им не стоит даже бывать в людных местах, так как иммунитет у таких пациентов сильно снижен.
Не стоит садиться в самолет после перенесенного инсульта и даже микроинсульта.
Противопоказания для авиаперелетов
- Астма в стадии обострения
- Пневмония
- Повышенное легочное давление
- Пневмоторакс
- Травмы уха
- Тромбофлебит и тромбозы
- Повышенное внутричерепное давление
- ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких)
Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали дату, когда можно вакцинироваться от COVID-19 тем, кто уже перенес заболевание.
А также мы рассказывали о том, что врач назвал факторы, которые влияют на риск возникновения тромбозов.