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Авиаперелеты противопоказаны: врачи назвали операции, после которых нельзя летать

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Среда 19 мая 2021 08:01
Авиаперелеты противопоказаны: врачи назвали операции, после которых нельзя летать Фото: врачи назвали операции, после которых нельзя летать в самолете (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Любой авиаперелет уже является достаточным стрессом для организма человека. Очень мало людей на планете, которые переносят полеты на самолете без ощущения дискомфорта. Это касается одинаково взрослых и детей, полностью здоровых и людей с проблемами.

Однако есть очень строгие противопоказания для авиаперелетов и медики назвали операции, после которых стоит отложить полет на самолете. Об этом пишет издание Justtravelcover.

Подводное погружение

После такого развлечения стоит летать самолетами с большой осторожностью. Если вы планируете несколько таких погружений, то стоит спланировать их так, чтобы между последним погружением и полетом на самолете прошло не менее одних суток.

Медицинские операции

Специалисты отмечают, что не стоит садиться в самолет после удаления лимфоузлов, операций на молочных железах. Опасно летать с тромбоцитопенией. Людям, которые перенесли трансплантацию костного мозга, летать запрещено в течении полугода. Им не стоит даже бывать в людных местах, так как иммунитет у таких пациентов сильно снижен.

Не стоит садиться в самолет после перенесенного инсульта и даже микроинсульта.

Противопоказания для авиаперелетов

  • Астма в стадии обострения
  • Пневмония
  • Повышенное легочное давление
  • Пневмоторакс
  • Травмы уха
  • Тромбофлебит и тромбозы
  • Повышенное внутричерепное давление
  • ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких)

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали дату, когда можно вакцинироваться от COVID-19 тем, кто уже перенес заболевание.

А также мы рассказывали о том, что врач назвал факторы, которые влияют на риск возникновения тромбозов.

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