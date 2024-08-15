Не мотлох, а скарб! 5 звичайних речей, на які полюють колекціонери

Що тільки не збирають колекціонери! Немає такого предмета, здавалося б, що хтось із цих щедрих диваків не захотів собі до колекції. Часто збирають такі речі, які є в будинку кожного з нас або наших батьків. Які звичайні предмети, що ми вважаємо мотлохом, можна вигідно продати поцінувачам?
РБК-Україна (проект Styler) дослідило сайти колекціонерів та зробило підбірку знайомих усім предметів, які коштують великих грошей.
Покоління, що виросло в 90-ті роки 20 століття, добре пам'ятає ці предмети. Звичайно, це картриджі - штуки, які потрібно було вставляти в приставку "Денді", щоб пограти на ній.
Картриджами обмінювалися, ігри знали напам'ять, і навіть виходили спеціальні журнали, де розкривалися секретні комбінації кнопок для суперударів.
Попри те, що всі давно вже грають в інші комп'ютерні ігри, картриджі залишаються цінною знахідкою для колекціонерів. Ймовірно, вони цінують їх за можливість згадати молодість, а хтось, можливо, шукає ту саму гру, про яку він у дитинстві чув, але так і не зміг пограти.
40 000 гривень - це насправді багато за такі поширені у минулому речі (фото: скриншот Violity.com)
Вкладиші до жуйок - ще одне загальне захоплення дітей 90-х. Скільки їх було, цих зразків жуйної гумки (переважно турецької) - ніхто навіть не знає, але жуйка "Турбо" була однією з найулюбленіших серед хлопчаків за свої круті автомобілі на картинках усередині.
"Турбо" існувала багато років і випустила багато серій пронумерованих вкладишів із різним розміром кожної з них.
Цей вкладиш має рідкісний номер і серію, за що й коштує таких величезних грошей. Можливо, десь у шафі серед дитячих "скарбів" і у вас завалявся такий самий?
Наклейки - ще одне цінне придбання, заради яких діти кінця минулого століття любили купувати жуйки. Наклейки клеїли на холодильники, меблі, і, звичайно ж, на підручники та зошити. Це було дуже круто - особливо, якщо на них були відомі актори бойовиків.
Наклейки з Джекі Чаном стануть чудовим придбанням для тих дорослих, які виросли на фільмах цього китайського актора. Пошукайте такі в себе, раптом лишилися десь. Але, звісно, ще не приклеєні ні на що.
Переходимо від 90-х до більш давніх часів - радянської доби. На декор вона була не дуже багата, тому будь-який яскравий предмет міг прикрасити інтер'єр.
Наприклад, як цей олімпійський килимок, створений на честь Олімпіади 1980 року. Тоді в СРСР була створена просто маса сувенірів, але хто знав, що варто почекати всього 45 років - і вони дорого коштуватимуть? Запитайте бабусю, чи немає такого десь на антресолях.
Наші тата та мами, бабусі та дідусі дивилися цікаве кіно, як правило, у кінотеатрах. А отже - ними цінувалися плакати-постери, надруковані як реклама конкретної кінострічки.
"Пірати 20 сторіччя" вважалися еталонним радянським "крутим бойовиком", і такий плакат цілком міг прикрасити кімнату якогось підлітка у 1980-ті роки. А сьогодні він коштує чималих грошей, якщо зберігся у доброму стані.
Раніше ми вже писали про 4 іграшкові машинки, які дуже цінуються колекціонерами.
Читайте також, які гривневі банкноти коштують великих грошей.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти аукціонів предметів колекціонування Violity та Ocenka.