Не мотлох, а скарб! 5 звичайних речей, на які полюють колекціонери

Картриджі до ігрових приставок

Покоління, що виросло в 90-ті роки 20 століття, добре пам'ятає ці предмети. Звичайно, це картриджі - штуки, які потрібно було вставляти в приставку "Денді", щоб пограти на ній.

Картриджами обмінювалися, ігри знали напам'ять, і навіть виходили спеціальні журнали, де розкривалися секретні комбінації кнопок для суперударів.

Попри те, що всі давно вже грають в інші комп'ютерні ігри, картриджі залишаються цінною знахідкою для колекціонерів. Ймовірно, вони цінують їх за можливість згадати молодість, а хтось, можливо, шукає ту саму гру, про яку він у дитинстві чув, але так і не зміг пограти.

40 000 гривень - це насправді багато за такі поширені у минулому речі (фото: скриншот Violity.com)

Вкладиші з жувальної гумки

Вкладиші до жуйок - ще одне загальне захоплення дітей 90-х. Скільки їх було, цих зразків жуйної гумки (переважно турецької) - ніхто навіть не знає, але жуйка "Турбо" була однією з найулюбленіших серед хлопчаків за свої круті автомобілі на картинках усередині.

"Турбо" існувала багато років і випустила багато серій пронумерованих вкладишів із різним розміром кожної з них.

Цей вкладиш має рідкісний номер і серію, за що й коштує таких величезних грошей. Можливо, десь у шафі серед дитячих "скарбів" і у вас завалявся такий самий?

Не тільки цей вкладиш може коштувати 10 000 гривень - інші подібні коштують також великих грошей (фото: скриншот Violity.com)

Наклейки з жуйок

Наклейки - ще одне цінне придбання, заради яких діти кінця минулого століття любили купувати жуйки. Наклейки клеїли на холодильники, меблі, і, звичайно ж, на підручники та зошити. Це було дуже круто - особливо, якщо на них були відомі актори бойовиків.

Наклейки з Джекі Чаном стануть чудовим придбанням для тих дорослих, які виросли на фільмах цього китайського актора. Пошукайте такі в себе, раптом лишилися десь. Але, звісно, ​​ще не приклеєні ні на що.

4800 гривень - це однозначно не ті гроші, за які купувалися колись ці жуйки (фото: скриншот Violity.com)

"Олімпійські" сувеніри

Переходимо від 90-х до більш давніх часів - радянської доби. На декор вона була не дуже багата, тому будь-який яскравий предмет міг прикрасити інтер'єр.

Наприклад, як цей олімпійський килимок, створений на честь Олімпіади 1980 року. Тоді в СРСР була створена просто маса сувенірів, але хто знав, що варто почекати всього 45 років - і вони дорого коштуватимуть? Запитайте бабусю, чи немає такого десь на антресолях.

Майже 10 000 гривень - це ціна за екземпляр у гарному стані (фото: скриншот Violity.com)

Плакати до кінофільмів

Наші тата та мами, бабусі та дідусі дивилися цікаве кіно, як правило, у кінотеатрах. А отже - ними цінувалися плакати-постери, надруковані як реклама конкретної кінострічки.

"Пірати 20 сторіччя" вважалися еталонним радянським "крутим бойовиком", і такий плакат цілком міг прикрасити кімнату якогось підлітка у 1980-ті роки. А сьогодні він коштує чималих грошей, якщо зберігся у доброму стані.

Такий зразок радянської реклами коштує зараз 2 499 гривень (фото: скриншот Violity.com)