Не хлам, а сокровище! 5 обычных вещей, за которыми охотятся коллекционеры

Картриджи для игровых приставок

Выросшее в 90-е годы 20 века поколение хорошо помнит эти предметы. Конечно, это картриджи - штуки, которые нужно было вставлять в приставку "Денди", чтобы поиграть на ней.

Картриджами обменивались, игры знали наизусть, а также выходили специальные журналы, где раскрывались секретные комбинации кнопок для суперударов.

Несмотря на то, что все давно уже играют в другие компьютерные игры, картриджи остаются ценной находкой для коллекционеров. Вероятно, они ценят их за возможность вспомнить молодость, а кто-то, возможно, ищет ту игру, о которой он в детстве слышал, но так и не смог поиграть.

40 000 гривен - это действительно много за такие распространенные в прошлом вещи (фото: скриншот Violity.com)

Вкладыши из жевательной резинки

Вкладыши в жвачки - еще один общий увлечение детей 90-х. Сколько их было, этих образцов жевательной резинки (преимущественно турецкой) – никто даже не знает, но жвачка "Турбо" была одной из самых любимых среди мальчишек за свои крутые автомобили на картинках внутри.

"Турбо" существовала много лет и выпустила многие серии пронумерованных вкладышей с разным размером каждой из них.

Этот вкладыш имеет редкий номер и серию, за что и стоит таких огромных денег. Может, где-то в шкафу среди детских "сокровищ" и у вас завалялся такой же?

Не только этот вкладыш может стоить 10 000 гривен - другие подобные стоят также больших денег (фото: скриншот Violity.com)

Наклейки из жвачек

Наклейки - еще одно ценное приобретение, ради которых дети конца прошлого века любили покупать жвачки. Наклейки клеили на холодильники, мебель, и, конечно же, на учебники и тетради. Это было очень круто - особенно, если на них были известные актеры боевиков.

Наклейки с Джеки Чаном станут отличным приобретением для тех взрослых, которые выросли на фильмах этого китайского актера. Поищите такие у себя, вдруг остались где-нибудь. Но, конечно, еще не приклееные ни на что.

4800 гривен - это однозначно не те деньги, за которые покупались когда-то эти жвачки (фото: скриншот Violity.com)

"Олимпийские" сувениры

Переходим от 90-х к более древним временам - к советской эпохе. Декором она была не очень богата, поэтому любой яркий предмет мог украсить интерьер.

К примеру, как этот олимпийский коврик, созданный в честь Олимпиады 1980 года. Тогда в СССР была создана просто масса сувениров, но кто знал, что стоит подождать всего 45 лет - и они будут дорого стоить? Спросите бабушку, нет ли такого где-нибудь на антресолях.

Почти 10 000 гривен - это цена за экземпляр в хорошем состоянии (фото: скриншот Violity.com)

Плакаты к кинофильмам

Наши папы и мамы, бабушки и дедушки смотрели интересное кино, как правило, в кинотеатрах. А значит - ими ценились плакаты-постеры, напечатанные как реклама конкретной киноленты.

"Пираты 20 века" считались эталонным советским "крутым боевиком", и такой плакат вполне мог украсить комнату какого-нибудь подростка в 1980-е годы. А сегодня он стоит больших денег, если сохранился в хорошем состоянии.

Такой образец советской рекламы стоит сейчас 2499 гривен (фото: скриншот Violity.com)