Ці гривневі купюри коштують шалених грошей! Які банкноти найбільше цінують колекціонери

Не тільки рідкісні монети мають велику ціну у колекціонерів, але й паперові гроші. Цей різновид колекціонування має назву боністика. Деякі рідкісні купюри української гривні коштують в сотні разів більше за свою номінальну вартість. Що це за купюри та взагалі, що впливає на ціну тієї чи іншої купюри у боністів?

Красиві номери

Колекціонери банкнот часто збирають купюри з красивими номерами через їхню унікальність та рідкість. Такі банкноти, наприклад, з однаковими цифрами або симетричними послідовностями, є особливо цінними серед колекціонерів.

Вони можуть мати високу вартість на ринку колекційних предметів, оскільки їх важко знайти. Крім того, такі купюри мають естетичну привабливість і можуть бути символом удачі або везіння.

Такі 1000 гривень 2019 року коштують 6500 гривень за номер 2222222 (фото: violity.com)

А от за номер 8880888 просять вже від 18 000 до 80 000 гривень! (фото: violity.com)

Ювілейні банкноти та набори

Також високо цінуються та постійно зростають з роками у ціні набори банкнот, присвячених важливої події або ювілею. Наприклад, пам'ятні банкноти номіналом 20, 50, 100, 200, 500 гривень були введені в обіг у 2021 році до 30-річчя незалежності України.

Ці банкноти мають усі захисні елементи та додаткову айдентику "30 років Незалежності України" на лицьовому боці. Тираж кожної банкноти становить лише 30 000 штук.

Такий набір коштує приблизно 7 000 гривень (фото: violity.com)

Зразкові купюри

Нумізматів і боністів завжди цікавили особливі властивості монет і банкнот: рідкісні серійні номери, пробні випуски, помилки. Банкноти зі словом «Зразок» призначені для ознайомлення касирів та працівників підприємств при введенні нових грошей або купюр.

Такі неплатіжні копії часто коштують набагато більше за номінал.

Цей "зразок" можна купити за 4 000 гривень (фото: violity.com)