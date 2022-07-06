Мотивационное письмо при поступлении в ВУЗ: как написать его правильно

Мотивационное письмо в 2022 году при поступлении в ВУЗ является обязательным. Абитуриенты должны прикрепить его к заявлению на поступление. Однако не все выпускники знают, как это сделать правильно и что нужно указать в таком письме.

Инструкцию по написанию мотивационного письма рассказали на странице "Инфоресурс" в Facebook.

Нужно ли отвозить или отправлять письмо в ВУЗ?

Если вы подаете заявление в электронной форме через электронный кабинет, то мотивационное письмо нужно прикрепить к каждому заявлению отдельно. И только через электронный кабинет. Тест письма нужно вписать или вставить в специальное окошко в разделе подачи заявления.

Непосредственно в учебное заведение такое письмо нужно предоставить только в том случае, если вы подаете заявление в бумажной форме. А это предусмотрено для небольшой категории абитуриентов.

Если к мотивационному письму вы хотите добавить копии материалов (дипломы, награды), которые подтверждают вашу информацию, то их нужно отправить отдельно - на электронные ящики приемных комиссий.

В электронном кабинете загрузка сканов или копий не предусмотрена. Добавить можно только текст письма, которое при регистрации заявления в учебном заведении распечатывается приемной комиссией.

Как подать мотивационное письмо через электронный кабинет

Мотивационное письмо прилагается к каждому заявлению во время его подачи. А значит, заполнить письмо в электронном кабинете могут только те абитуриенты, для которых открыта подач заявлений. Сейчас это поступающие на основе БСО (9 классов).

Для поступающих в заведения высшего образования на основе ПЗСО (11 классов) или диплома профессионального младшего бакалавра, младшего специалиста, младшего бакалавра - будет доступна с 29 июля. В заведения ФПО - с 14 июля.

В эти даты появится возможность подать заявку и оформить мотивационное письмо. Вы можете заранее подготовить текст этого письма, а при подаче заявления скопировать его в соответствующее поле.

Я писал письмо в кабинете, нажал кнопку "Сохранить", а меня вернуло на главную страницу - ничего не сохранилось?

Скорее всего вы создавали тест письма более 120 минут, которые предусмотрены для одной сессии работы с кабинетом.

Чтобы избежать таких досадных ситуаций, нужно писать текст письма заранее в текстовом редакторе, а потом копировать готовый текст в электронный кабинет.

Можно ли редактировать тест написанного письма?

Редактировать текст можно только до подачи заявления. После этого (когда письмо имеет статус "зарегистрировано в ЕГЕБО"), текст письма отредактировать будет невозможно.

Как узнать требования к мотивационному письму

Требования к мотивационному письму определяет каждое учебное заведение в своих Правилах приема. Рекомендуется с ними ознакомиться заранее и подготовить тексты писем.

Какое максимальное количество символов для мотивационного письма в электронном кабинете

Формат поля для написания мотивационного письма - до 20 000 символов. Однако у каждого учебного заведения есть свои требования по количеству символов. К примеру, может быть не менее 200 и не более 600 слов.

Настоятельно рекомендуется соблюдать эти требования, так как каждое письмо будет рассматривать приемными комиссиями и будет учитываться при формировании рейтингового списка поступающих.