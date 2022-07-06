Мотиваційний лист при вступі до ВНЗ: як написати його правильно

Мотиваційний лист у 2022 році при вступі до ВНЗ є обов'язковим. Абітурієнти повинні прикріпити його до заяви на вступ. Однак не всі випускники знають, як це зробити правильно і що потрібно вказати в такому листі.

Інструкцію з написання мотиваційного листа розповіли на сторінці "Інфоресурс" у Facebook.

Чи потрібно відвозити або відправляти лист до вузу?

Якщо ви подаєте заяву в електронній формі через електронний кабінет, то мотиваційний лист потрібно прикріпити до кожної заяви окремо. І тільки через електронний кабінет. Тест листа потрібно вписати або вставити в спеціальне віконце в розділі подачі заяви.

Безпосередньо в навчальний заклад такий лист потрібно надати тільки в тому випадку, якщо ви подаєте заяву в паперовій формі. А це передбачено для невеликої категорії абітурієнтів.

Якщо до мотиваційного листа ви хочете додати копії матеріалів (дипломи, нагороди), які підтверджують вашу інформацію, то їх потрібно відправити окремо - на електронні скриньки приймальних комісій.

В Електронному кабінеті завантаження сканів або копій не передбачена. Додати можна тільки текст листа, який при реєстрації заяви в навчальному закладі роздруковується приймальною комісією.

Як подати мотиваційний лист через електронний кабінет

Мотиваційний лист додається до кожної заяви під час її подання. А отже, заповнити лист в Електронному кабінеті можуть лише ті абітурієнти, для яких Відкрито подання заяв. Зараз це вступники на основі БСО (9 класів).

Для вступників до закладів вищої освіти на основі ПЗСО (11 класів) або диплома професійного молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра - буде доступна з 29 липня. У заклади ФПО - з 14 липня.

У ці дати з'явиться можливість подати заявку та оформити мотиваційний лист. Ви можете заздалегідь підготувати текст цього листа, а при подачі заяви скопіювати його у відповідне поле.

Я писав листа в кабінеті, натиснув кнопку "Зберегти", а мене повернуло на головну сторінку - нічого не збереглося?

Швидше за все ви створювали тест листа понад 120 хвилин, які передбачені для однієї сесії роботи з кабінетом.

Щоб уникнути таких прикрих ситуацій, потрібно писати текст листа заздалегідь в текстовому редакторі, а потім копіювати готовий текст в електронний кабінет.

Чи можна редагувати тест написаного листа?

Редагувати текст можна тільки до подачі заяви. Після цього (коли лист має статус "зареєстровано в ЕГЕБО"), текст листа відредагувати буде неможливо.

Як дізнатися вимоги до мотиваційного листа

Вимоги до мотиваційного листа визначає кожен навчальний заклад у своїх Правилах прийому. Рекомендується з ними ознайомитися заздалегідь і підготувати тексти листів.

Яка максимальна кількість символів для мотиваційного листа в електронному кабінеті

Формат поля для написання мотиваційного листа - до 20 000 символів. Однак у кожного навчального закладу є свої вимоги щодо кількості символів. Наприклад, може бути не менше 200 і не більше 600 слів.

Настійно рекомендується дотримуватися цих вимог, оскільки кожен лист буде розглядати приймальними комісіями та буде враховуватися при формуванні рейтингового списку вступників.