За мотивами "Дюни": YouTube-блогери виготовили спеціальний костюм для збирання рідини з тіла

Чим відомі YouTube-блогери

Блогери з YouTube-каналу Hacksmith Industries відомі своїми спробами відтворити у реальному житті предмети з кіно. Вони вже мають досвід складання щита Капітана Америки, плазмового меча та інших знаменитих кінематографічних атрибутів. Тепер вони взялися за створення конденсаційного костюма із "Дюни".

Із самого початку проект мав свої обмеження. Оригінальні дистикомби переробляють абсолютно всю рідину, яку виділяє організм людини. Однак блогери вирішили не намагатися створити пристрій для збору води з сечі і калу, зосередивши свою увагу на поті і вологи, що видихається.

Прототип костюма (фото: Hacksmith)

Як створювали костюм

Робота розпочалася зі створення водонепроникного костюма-оболонки. На спині було встановлено акумуляторний теплообмінник. Внутрішня сторона костюма охолоджується, сприяючи конденсації вологи, яка потім стікає у спеціальний резервуар.

Цей резервуар з'єднаний трубкою з фільтром і маскою, яка дозволяє вдихати повітря зовні і видихати його в систему костюма, де він конденсується і повертається до резервуару.

Вбудований 4-ступінчастий фільтр очищає воду, роблячи її придатною для пиття. Вся ця система потім поміщається в більш звичний на вигляд костюм, який не так просто одягнути.

Блок конденсатора зливається в сулію, в яку надходить вологе повітря з дихання користувача (фото: Hacksmith)

Результати експерименту

Блогери провели випробування, включаючи тести у сауні. Експерименти показали, що саморобний конденсаційний костюм справді дозволяє збирати воду для пиття.

Однак ефективність системи поки що бажає кращого: значна кількість рідини залишається всередині костюма, стікаючи вниз і не потрапляючи в резервуар. Про повну утилізацію рідини, як у оригіналі, поки що говорити не доводиться.

Проте, якщо доопрацювати систему, вона може стати придатною для використання.