По мотивам "Дюны": YouTube-блогеры изготовили специальный костюм для сбора жидкости из тела

Чем известны YouTube-блогеры

Блогеры с YouTube-канала Hacksmith Industries известны своими попытками воссоздать в реальной жизни предметы из кино. У них уже есть опыт сборки щита Капитана Америки, плазменного меча и других знаменитых кинематографических атрибутов. Теперь они взялись за создание конденсационного костюма из "Дюны".

С самого начала проект имел свои ограничения. Оригинальные дистикомбы перерабатывают абсолютно всю жидкость, выделяемую организмом человека. Однако блогеры решили не пытаться создать устройство для сбора воды из мочи и кала, сосредоточив свое внимание на поте и выдыхаемой влаге.

Прототип костюма (фото: Hacksmith)

Как создавали костюм

Работа началась с создания водонепроницаемого костюма-оболочки. На спине был установлен аккумуляторный теплообменник. Внутренняя сторона костюма охлаждается, способствуя конденсации влаги, которая затем стекает в специальный резервуар.

Этот резервуар соединен трубкой с фильтром и маской, которая позволяет вдыхать воздух снаружи и выдыхать его в систему костюма, где он конденсируется и возвращается в тот же резервуар.

Встроенный четырехступенчатый фильтр очищает воду, делая ее пригодной для питья. Вся эта система затем помещается в более привычный по внешнему виду костюм, который не так просто надеть.

Блок конденсатора сливается в бутыль, в которую поступает влажный воздух из дыхания пользователя (фото: Hacksmith)

Результаты эксперимента

Блогеры провели испытания, включая тесты в сауне. Эксперименты показали, что самодельный конденсационный костюм действительно позволяет собирать воду для питья.

Однако эффективность системы пока оставляет желать лучшего: значительное количество жидкости остается внутри костюма, стекая вниз и не попадая в резервуар. О полной утилизации жидкости, как в оригинале, пока говорить не приходится.

Тем не менее, если доработать систему, она вполне может стать пригодной для использования.