По мотивам культового "Ведьмака" снимут мультфильм: что известно

"Ведьмак" в скором времени станет мультиком-аниме, который снимет платформа Netflix, 20 декабря 2019 года презентовавшая первый сезон сериала. В чем особенность анимационного фильма о Геральте из Ривии, и когда зрители смогут оценить его - в материале Styler.

О создании мультфильма по вселенной "Ведьмака" сообщили на официальной странице Netflix в Twitter. Новое творение будет называться "Ведьмак: Кошмар Волка".

На данный момент известно, что в проекте будет задействован шоураннер сериала "Ведьмак" Лорен Хиссрик и сценарист третьего эпизода шоу Бо ДеМайо.

Производством анимации займется студия Studio Mir, которая создавала аниме "Легенда о Корре". В новой картине по вселенной "Ведьмака" покажут историю о новой угрозе Континенту.

Пока что точная дата выхода анимации неизвестна, но ожидается, что его покажут до премьеры второго сезона. В феврале 2020 должны начаться съемки продолжения сериала, а в 2021 - обещают премьеру.

Стоит отметить, что "Ведьмак" стал едва ли не самым ожидаемым сериалом года. За первый месяц после премьеры сериал посмотрели 76 млн зрителей. Шоу основано на фентезийном цикле польского писателя Анджея Сапковского.

Главную роль в сериале исполнил один из красивейших мужчин мира, ранее сыгравший "Супермена", Генри Кавилл.