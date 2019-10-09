Мост в Киеве "перемонтировали": столичные коммунальщики изобрели новый способ

В Киеве сотрудники коммунальных служб придумали оригинальный способ ремонта ограды моста. Об этом сообщили в Telegram-канале Kyiv Live.

Сообщается, что жители Киева неоднократно обращались к коммунальным службам по поводу ремонта ограждения моста на Привокзальной площади. Сотрудники вняли просьбам обеспокоенных киевлян и придумали новый способ, как залатать дыру в ограждении, которая чрезвычайно опасна.

"После обращения киевлян об аварийном состоянии моста на Привокзальной площади коммунальщики отремонтировали его скотчем и нитками", - сказано в сообщении.

На фото, которое разместили в Telegram-канале можно увидеть, что работники просто намотали несколько полос скотча на дыру в ограждении, а, чтобы ее было видно издалека – нацепили на скотч красные нитки и куски бумаги.

Мост на Привокзальной площади (Фото: Telegram-канале Kyiv Live)

Недавно мы сообщали о том, что в Киеве стал разрушаться мост, который отремонтировали всего два года назад. Путепровод возле станции метро "Нивки" торжественно открыли после капитального ремонта, но через два года с него начали сыпаться бетонные пролеты.

Ремонт на этом мосту проводили с мая 2017 года до августа 2017 года. Пользователи сети считают, что во многом виноваты фуры, которые гоняют по этому мосту, а также – воровство чиновников.