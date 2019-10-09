Міст в Києві "перемонтували": столичні комунальники винайшли новий спосіб

У Києві співробітники комунальних служб придумали оригінальний спосіб ремонту огорожі мосту. Про це повідомили в Telegram-каналі Kyiv Live.

Повідомляється, що жителі Києва неодноразово зверталися до комунальних служб з приводу ремонту огорожі мосту на Привокзальній площі. Співробітники почули прохання стурбованих киян і придумали новий спосіб, як залатати дірку в огорожі, яка надзвичайно небезпечна.

"Після звернення киян про аварійний стан мосту на Привокзальній площі комунальники відремонтували його скотчем і нитками", - сказано в повідомленні.

На фото, яке розмістили в Telegram-каналі можна побачити, що працівники просто намотали кілька смуг скотчу на дірку в огорожі, а щоб її було видно здалеку – почепили на скотч червоні нитки і шматки паперу.

Міст на Привокзальній площі (Фото: Telegram-каналі Kyiv Live)

Нещодавно ми повідомляли про те, що у Києві став руйнуватися міст, який відремонтували всього два роки тому. Шляхопровід біля станції метро "Нивки" урочисто відкрили після капітального ремонту, але через два роки з нього почали сипатися бетонні прольоти.

Ремонт на цьому мосту проводили з травня 2017 року до серпня 2017 року. Користувачі мережі вважають, що багато в чому винні фури, які ганяють по цьому мосту, а також – злодійство чиновників.