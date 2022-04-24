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Москвичи едва не раздавили батюшку из-за бесплатных яиц (видео)

Коллаж РБК-Украина: в России на Пасху опозорились
Автор: Светлана Мащенко

Россияне снова позорно отличились. На этот раз во время празднования Пасхи. Тут и за бесплатные пасхальные яйца толклись, да так, что чуть батюшку не снесли, и шоколадными яйцами в церквях кидались.

Недавно в сети появилось несколько видео, которые показывают все российское нутро.

Раздача бесплатных яиц происходила в Москве. Здесь собрались сотни людей, которые хватали у зажатого батюшки освященные яйца.

Священник едва выжил из-за жадности своих "сограждан".

А на втором видео в одном из храмов батюшка решил пометать яйцами в своих верующих. Яички были шоколадные и благодарная толпа с удовольствием поиграла в игру "Батюшка и яйца".

Смотрите видео, демонстрирующее убогость "великого народа":

Ранее мы писали, что россияне в Грузии маскируются под украинцев с помощью фломастеров.

Также сообщалось, что семьи россиян в Болгарии изображали украинских беженцев, но их постигло наказание.

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