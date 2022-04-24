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Москвичі ледь не розчавили батюшку через безкоштовні яйця (відео)

Колаж РБК-Україна: в Росії на Великдень зганьбилися
Автор: Світлана Мащенко

Росіяни знову ганебно відзначилися. Цього разу під час святкування Великодня. Тут і за безкоштовні крашанки товклися, та так, що ледь батюшку не знесли, і шоколадними яйцями в церквах кидалися.

Нещодавно в мережі з'явилося кілька відео, які показують все російське нутро.

Роздача безкоштовних яєць відбувалася в Москві. Тут зібралися сотні людей, які хапали у затиснутого батюшки освячені яйця.

Священик ледь вижив через жадібність своїх "сограждан".

А на другому відео в одному з храмів батюшка вирішив пометати яйцями у своїх вірян. Яєчка були шоколадні і вдячний натовп із задоволенням погрався в гру "Батюшка і яйця".

Дивіться відео, яке демонструє жалюгідність "вєликого народа":

Раніше ми писали, що росіяни в Грузії маскуються під українців за допомогою фломастерів.

Також повідомлялося, що сім'ї росіян у Болгарії вдавали українських біженців, але їх спіткало покарання.

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