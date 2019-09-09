В Москве загорелся российский Боинг: на борту были пассажиры (видео)

В российском аэропорту "Шереметево" произошло возгорание самолета
В московском аэропорту "Шереметьево" снова загорелся российский Боинг, на борту которого были пассажиры. Как сообщают российские СМИ, у самолета, принадлежащего авиакомпании "Россия", загорелся двигатель.
В момент возгорания на борту уже были люди, которые летели во Владивосток. Отмечается, что двигатель самолета вспыхнул и сразу же заглох. Пассажиров срочно эвакуировали и предоставили им другой рейс.
Видео: в "Шереметьево "загорелся самолет (YouTube/Виктория Лебедева)
В комментариях пользователи сети отреагировали на инцидент. Некоторые считают, что россиян просто настигла карма и, что они не должны были нападать на Украину.
Скриншот комментариев (YouTube)
Как мы ранее писали, в Саратовской области Российской Федерации разбился военный вертолет Ми-8.
Кстати, ранее в московском аэропорту "Шереметьево" два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе. Первый самолет был пустой, второй - готовился к вылету в Пекин с пассажирами. Всех пассажиров в срочном порядке эвакуировали.