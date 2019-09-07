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Самолет с участниками обмена приземлился в России

Новости » Политика    07.09.2019 - 13:30
Самолет с участниками обмена приземлился в России
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Самолет сел во "Внуково"

Самолет с участниками обмена пленными, которых передает украинская сторона, приземлился в Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Так, в российском международном аэропорту "Внуково" приземлился специальный борт Tu-204-300, который накануне вылетел из украинского аэропорта "Борисполь".

На борту самолета находятся лица, которые были освобождены Украиной в рамках обмена пленными. В частности, среди них может быть главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого видели во время прохождения пограничного контроля в аэропорту "Борисполь".

Напомним, ранее спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что российский специальный самолет Tu-204-300 с помилованными в Украине заключенными на борту вылетел из украинского аэропорта "Борисполь". О вылете российского спецборта также свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.

РБК-Украина писало, что в аэропорт "Борисполь" для обмена пленными прибыл Кирилл Вышинский, которого накануне освободили из-под стражи. Сообщалось, что Вышинский прошел пограничный контроль и сел на специальный российский самолет.

Добавим, что из российского международного аэропорта "Внуково" вылетел самолет, на котором находятся освобожденные украинские граждане. Предположительно, на борту самолета находятся украинские военнопленные моряки и политзаключенные.

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Новости Украины Российская ФедерацияУкраинаобмен пленными
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