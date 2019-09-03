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В российском аэропорту столкнулись два самолета

Новости » Происшествия    03.09.2019 - 18:11
В российском аэропорту столкнулись два самолета
Иллюстративное фото (facebook.com aeroflot)

Всех пассажиров в срочном порядке эвакуировали

В московском аэропорту "Шереметьево" (Россия) два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Самолеты авиакомпаний Royal Flight и "Аэрофлот" при буксировке столкнулись крыльями по касательной. Первый самолет был пустой, второй - готовился к вылету в Пекин с пассажирами.

Всех пассажиров в срочном порядке эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет. "Аэрофлот" готовит резервный борт после ЧП. В сети появилось видео инцидента.

Напомним, 3 сентября Wizz Air анонсировал 15 новых маршрутов из польских городов - Варшавы, Гданьска и Кракова с июня 2020 года.

В частности, венгерский лоукостер будет выполнять перелеты из Варшавы на Тенерифе (Испания), в Болонью (Италия), Мадрид (Испания) и Турку (Финляндия). Из Кракова - в Тронхейм, Берген, Ставангер, Хеугесунн, Тромсе (Норвегия), Верону, Милан-Мальпенса, Болонью (Италия), Барселону (Испания), Лондон-Гатвик (Великобритания). Из Гданьска - в Бари.

Напомним, международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского не будет обслуживать пассажиров в течение 10 дней. Работа аэропорта будет приостановлена с 9:00 2 сентября до 9:00 12 сентября 2019 года в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы.

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