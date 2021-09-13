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В московском музее нашли два флага Украины, привезенные с Донбасса (фото)

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Москва, Понедельник 13 сентября 2021 20:51
В московском музее нашли два флага Украины, привезенные с Донбасса (фото) Коллаж РБК-Украина: в московском музее обнаружили 2 флага Украины
Автор: Styler

В московском музее современной истории обнаружили два флага Украины, которые привезли с Донбасса сотрудники российских СМИ. При этом флаги повреждены осколками от "Градов".

Подробности - читайте в нашем материале ниже.

Одно полотно расписано словами поддержки на украинском языке. Но неизвестно, какому военному подразделению принадлежали данные флаги.

Первый флаг Украины с номером в каталоге 20894853 привез военный корреспондент "Комсомольской Правды" Стешин Д.А. из командировки в "ДНР", с места боев за донецкий аэропорт в 2015 году.

В московском музее нашли два флага Украины, привезенные с Донбасса (фото)Скриншот с каталога музея

Второй флаг под номером 20894604 привез специальный корреспондент Федерального Агентства Новостей Романовский К.А. из командировки в "ДНР" в 2015 году.

В московском музее нашли два флага Украины, привезенные с Донбасса (фото)

Скриншот с каталога музея

Флаг весь расписан пожеланиями бойцов ВСУ: "Пусть бережет вас Бог", "Возвращайтесь живыми", "Пусть Дева Мария укроет вас своим омофором", "Молимся за вас".

Напомним, в оккупированном Донецке украинские патриоты решили сделать сюрприз горожанам и подняли в небо флаг Украины. И хотя флаг пролетел всего несколько минут, но оставил после себя впечатление.

Мы также писали о том, что военнослужащий военно-морских сил ВСУ подполковник Анатолий Глиненко развернул над Киевом флаг Украины и установил потрясающий рекорд.

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