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Над оккупированным Донецком пролетел флаг Украины: сюрприз от патриотов

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Донецк, Понедельник 06 сентября 2021 09:15
Над оккупированным Донецком пролетел флаг Украины: сюрприз от патриотов Над Донецком подняли украинский флаг (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В оккупированном Донецке украинские патриоты решили сделать сюрприз горожанам и подняли в небо флаг Украины. Правда, пролетел он там всего несколько минут, но впечатление после себя оставил.

Об этом сообщают пользователи соцсети Twitter.

“На Донецк полетел флаг, который совершил путешествие по маршруту Краматорск-Марш Защитников (Киев)-Авдеевка. Накануне 8 сентября хочу напомнить нашим небратьям “Победили фашистов, победим и рашистов”, Слава Украине!”, - говорится в сообщении.

Отметим, что сам флаг прикрепили к воздушным шарам, которые подняли его в небо.

Над оккупированным Донецком пролетел флаг Украины: сюрприз от патриотовНад оккупированным Донецком пролетел флаг Украины: сюрприз от патриотовНад Донецком пролетел флаг Украины (фото: twitter.com/jolud13)

В комментариях пользователи восхитились поступком украинских патриотов.

  • О, це той самий прапор? Чудово , пишаюся, що і моє ім'я там. Пишаюся всіма вами, друзі, Пастору респект і всім, хто приніс цей прапор на Марші! Волонтери, які організували це дійство і запустили прапор на Донецьк, ви неймовірні! Дякую вам!
  • Ми та наші донецькі родичі передаємо вам величезне Дякуємо! Все буде Україна!
  • Аж сльози на очах... Боже, якщо ти є... ти знаєш, що робити. Всім причетним - моя щира подяка.

Как мы писали ранее, в Мукачево замок "Паланок" подсветили цветами флага Украины.

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