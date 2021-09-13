У московському музеї знайшли два прапори України, привезені з Донбасу (фото)

У московському музеї сучасної історії виявили два прапори України, які привезли з Донбасу співробітники російських ЗМІ. При цьому прапори пошкоджені осколками від "Градів".

Одне полотно розписано словами підтримки українською мовою. Але невідомо, якому військовому підрозділу належали дані прапори.

Перший прапор України з номером в каталозі 20894853 привіз військовий кореспондент "Комсомольської правди" Стешин Д.А. з відрядження в "ДНР", з місця боїв за донецький аеропорт в 2015 році.

Скріншот з каталогу музею

Другий прапор під номером 20894604 привіз спеціальний кореспондент Федерального Агентства новин Романовський К.А. з відрядження в "ДНР" в 2015 році.

Скріншот з каталогу музею

Прапор весь розписаний побажаннями бійців ЗСУ: "Нехай береже вас Бог", "Повертайтеся живими", "Нехай Діва Марія вкриє вас своїм омофором", "Молимося за вас".