Московский маг "развел" украинскую модель на круглую сумму (видео)

Итальянская модель украинского происхождения стала жертвой московского афериста, который пообещал девушке избавить ее от проблем с помощью магии. Об этом рассказала сама пострадавшая, записав на видео детали инцидента, рассказывается в telegram-канале Mash.

Как сообщается, московский маг Борис Шабрин пообещал устранить проблемы модели с мужчиной и взял за это 3000 евро.

"Борис провел "диагностику" и немедленно объявил, что дело в кошке, которая постоянно лежит на капоте тачки: в доме злой дух, и она это чувствует", - говорится в сообщении канала.

Волшебник взял за свою работу почти 3000 евро, но животное, которое якобы было виновником семейных проблем, никуда не исчезло. После этого модель поняла, что стала жертвой московского афериста. В свою очередь Борис немедленно заблокировал модель, больше на связь не выходил и больше не колдовал.

Также сообщается, что 15 лет назад модель переехала из Украины в Италию, где стала моделью.

Видео опубликовано в telegram-канале Mash.

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