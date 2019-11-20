Московський маг "розвів" українську модель на круглу суму (відео)

Італійська модель українського походження стала жертвою московського афериста, який пообіцяв дівчині позбавити її від проблем за допомогою магії. Про це розповіла сама постраждала, записавши на відео деталі інциденту, розповідається в telegram-каналі Mash.

Як повідомляється, московський маг Борис Шабрін пообіцяв усунути проблеми моделі з чоловіком і взяв за це 3000 євро.

"Борис провів "діагностику" і негайно оголосив, що справа в кішці, яка постійно лежить на капоті тачки: в будинку злий дух, і вона це відчуває", - йдеться у повідомленні каналу.

Чарівник взяв за свою роботу майже 3000 євро, але тварина, яка нібито була винуватцем сімейних проблем, нікуди не зникла. Після цього модель зрозуміла, що стала жертвою московського афериста. У свою чергу Борис негайно заблокував модель, більше на зв'язок не виходив і більше не чаклував.

Також повідомляється, що 15 років тому модель переїхала з України до Італії, де стала моделлю.

Відео опубліковано в telegram-каналі Mash.

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