Мошенники выманивают деньги у родственников военных ВСУ: важное заявление Генштаба

Мошенники стали звонить родственникам ВСУ, которые защищают родину от российских оккупантов, и пытаться выманить деньги и информацию о бойцах. Злоумышленники особо так "атакуют" семьи бойцов, которые или считаются пропавшими без вести, или попали в плен к врагу.
Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ на странице в Facebook.
"Пользуясь эмоциональным состоянием родных и близких, злоумышленники звонят по телефону со скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение "предоставить информацию" о военном и "способствовать освобождению из плена"", - говорится в сообщении.
Кроме того, аферисты пытаются выведать личные данные украинских защитников, якобы с целью уточнения.
"Официально сообщаем, что представители Вооруженных Сил Украины или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средств и не решают вопрос освобождения из плена путем выкупа", - подчеркивают в Генштабе.
Так, всеми вопросами освобождения военнопленных занимаются исключительно органы государственной власти - это только в их компетенции.
"Никакого сбора средств со членов семей и близких не происходит", - обращают внимание военные.
Также в Генштабе призывают украинцев быть внимательными, чтобы не стать жертвами мошенников.
Ранее сообщалось, что СБУ освободила из плена оккупантов сына военнослужащей ВСУ. Рашисты удерживали мальчика в одном из сел Черниговской области. Захватчики позвонили ей и стали выдвигать требования для освобождения подростка. Военнослужащая обратилась за помощью в СБУ, и в результате спецоперации ребенок был спасен.
Напомним также, недавно в Украине поймали мошенников, которые "сдавали в аренду" несуществующее жилье переселенцам.