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В Украине поймали мошенников, которые "сдавали в аренду" несуществующее жилье переселенцам

Новина українською →
Украина, Четверг 19 мая 2022 12:58
В Украине поймали мошенников, которые "сдавали в аренду" несуществующее жилье переселенцам Фото: в Украине поймали мошенников, которые "сдавали в аренду" несуществующее жилье (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве, в Полтавской и Кировоградской областях работала банда мошенников, которые "продавали" несуществующие товары и "сдавали в аренду" несуществующее жилье. Их жертвами стали минимум 8 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"В ходе следствия разоблачен один из участников этой схемы - житель Киевской области. Подозреваемый размещал в интернете объявления об аренде несуществующего жилья в западных областях страны", - говорится в сообщении.

Получив авансовый платеж от граждан, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, он переставал выходить с ними на связь и, конечно, не возвращал деньги.

"В настоящее время установлены 8 пострадавших от такой схемы. По месту жительства подозреваемого произведен обыск, изъяты денежные средства, мобильные телефоны, флэш-накопители и банковская карта", - добавляют в Офисе генпрокурора.

Ранее мы писали, что украинцам рассказали об очень наглой схеме обмана во время войны.

Также сообщалось про схему, жертвой которой может стать каждый.

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