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СБУ освободила ребенка военнослужащего, которого оккупанты держали в плену

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Пятница 20 мая 2022 12:42
СБУ освободила ребенка военнослужащего, которого оккупанты держали в плену Фото: СБУ освободили ребенка военнослужащего, которого оккупанты держали в плену (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники СБУ освободили из плена оккупантов сына военной. Мальчика удерживали в одном из сел Черниговской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, мать ребенка - военнослужащий ВСУ, отправила своего сына к родственникам в одно из сел в Черниговской области. После оккупации села, женщина потеряла связь с ребенком.

"Через несколько дней на телефон матери поступил звонок с неизвестного номера. Ей сообщили, что сын в плену. Оккупанты выдвинули условие освобождения подростка: в обмен на информацию о размещении ряда военных объектов ВСУ, которые дислоцируются на территории региона",- пишет пресс-служба.

Военнослужащая обратилась за помощью СБУ. В результате успешной спецоперации, ребенок был спасен.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала брата бывшего народного депутата и одного из идеологов "Новороссии" Олега Царева. Как отмечает следствие, мужчина планировал диверсии в Днепре.

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