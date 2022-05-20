СБУ освободила ребенка военнослужащего, которого оккупанты держали в плену

Сотрудники СБУ освободили из плена оккупантов сына военной. Мальчика удерживали в одном из сел Черниговской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, мать ребенка - военнослужащий ВСУ, отправила своего сына к родственникам в одно из сел в Черниговской области. После оккупации села, женщина потеряла связь с ребенком.

"Через несколько дней на телефон матери поступил звонок с неизвестного номера. Ей сообщили, что сын в плену. Оккупанты выдвинули условие освобождения подростка: в обмен на информацию о размещении ряда военных объектов ВСУ, которые дислоцируются на территории региона",- пишет пресс-служба.

Военнослужащая обратилась за помощью СБУ. В результате успешной спецоперации, ребенок был спасен.