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Шахраї виманюють гроші у родичів військових ЗСУ: важлива заява Генштабу

Колаж РБК-Україна: шахраї намагаються нажитися на рідних бійців ЗСУ
Автор: Володимир Костирін

Шахраї стали дзвонити родичам ЗСУ, які захищають батьківщину від російських окупантів, і намагатися виманити гроші та інформацію про бійців. Зловмисники особливо так "атакують" сім'ї бійців, які або вважаються зниклими безвісти, або потрапили в полон до ворога.

Про це йдеться в заяві Генерального штабу ЗСУ на сторінці в Facebook.

"Користуючись емоційним станом рідних та близьких, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду "надати інформацію" про військового та "сприяти визволенню з полону"", - йдеться в повідомленні.

Крім того, аферисти намагаються вивідати особисті дані українських захисників, нібито з метою уточнення.

"Офіційно повідомляємо, що представники Збройних Сил України або інших органів військового управління або державних установ не збирають коштів та не вирішують питання звільнення з полону шляхом викупу", - наголошують в Генштабі.

Так, усіма питаннями звільнення військовополонених займаються виключно органи державної влади - це тільки в їх компетенції.

"Жодного збору коштів з членів сімей та близьких не відбувається", - звертають увагу військові.

Також у Генштабі закликають українців бути уважними, щоб не стати жертвами шахраїв.

Раніше повідомлялося, що СБУ звільнила з полону окупантів сина військової ЗСУ. Рашисти утримували хлопчика в одному з сіл Чернігівської області. Загарбники подзвонили їй і стали висувати вимоги для звільнення підлітка. Військова звернувся за допомогою до СБУ, і в результаті спецоперації дитина була врятована.

Нагадаємо також, нещодавно в Україні спіймали шахраїв, які "здавали в оренду" неіснуюче житло переселенцям.

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