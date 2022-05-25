Шахраї виманюють гроші у родичів військових ЗСУ: важлива заява Генштабу

"Користуючись емоційним станом рідних та близьких, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду "надати інформацію" про військового та "сприяти визволенню з полону"", - йдеться в повідомленні.

Крім того, аферисти намагаються вивідати особисті дані українських захисників, нібито з метою уточнення.

"Офіційно повідомляємо, що представники Збройних Сил України або інших органів військового управління або державних установ не збирають коштів та не вирішують питання звільнення з полону шляхом викупу", - наголошують в Генштабі.

Так, усіма питаннями звільнення військовополонених займаються виключно органи державної влади - це тільки в їх компетенції.

"Жодного збору коштів з членів сімей та близьких не відбувається", - звертають увагу військові.

Також у Генштабі закликають українців бути уважними, щоб не стати жертвами шахраїв.