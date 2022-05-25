Шахраї виманюють гроші у родичів військових ЗСУ: важлива заява Генштабу

Шахраї стали дзвонити родичам ЗСУ, які захищають батьківщину від російських окупантів, і намагатися виманити гроші та інформацію про бійців. Зловмисники особливо так "атакують" сім'ї бійців, які або вважаються зниклими безвісти, або потрапили в полон до ворога.
Про це йдеться в заяві Генерального штабу ЗСУ на сторінці в Facebook.
"Користуючись емоційним станом рідних та близьких, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду "надати інформацію" про військового та "сприяти визволенню з полону"", - йдеться в повідомленні.
Крім того, аферисти намагаються вивідати особисті дані українських захисників, нібито з метою уточнення.
"Офіційно повідомляємо, що представники Збройних Сил України або інших органів військового управління або державних установ не збирають коштів та не вирішують питання звільнення з полону шляхом викупу", - наголошують в Генштабі.
Так, усіма питаннями звільнення військовополонених займаються виключно органи державної влади - це тільки в їх компетенції.
"Жодного збору коштів з членів сімей та близьких не відбувається", - звертають увагу військові.
Також у Генштабі закликають українців бути уважними, щоб не стати жертвами шахраїв.
Раніше повідомлялося, що СБУ звільнила з полону окупантів сина військової ЗСУ. Рашисти утримували хлопчика в одному з сіл Чернігівської області. Загарбники подзвонили їй і стали висувати вимоги для звільнення підлітка. Військова звернувся за допомогою до СБУ, і в результаті спецоперації дитина була врятована.
Нагадаємо також, нещодавно в Україні спіймали шахраїв, які "здавали в оренду" неіснуюче житло переселенцям.