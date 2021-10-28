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"Працівники" селищної ради і крадуть в українців гроші: як працює схема

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Вінницька область, Четвер 28 жовтня 2021 20:03
"Працівники" селищної ради і крадуть в українців гроші: як працює схема Шахрай представлявся працівником селищної ради і обкрадав українців (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

24-річний житель селища Оратів Вінницької області видавав себе за працівника однієї з селищних рад району та обіцяв селянам розв'язувати їх соціально-побутові питання. Зокрема, шахрай таким чином видурював у них гроші.

У пресслужбі поліції області розповіли, що чоловік був раніше судимий.

Схема шахрая

У поліцію звернулася жительки Оратівської територіальної громади та заявила про вчинення відносно неї шахрайських дій. Потерпіла заявила, що до її будинку прийшов чоловік, та представився працівником селищної ради. Зокрема, він пообіцяв потерпілій допомогти придбати дрова на зимовий період та відновити електропостачання у будинку.

Однак, аби швидше вирішити питання, зловмисник запропонував жінці заплатити гроші за його "допомогу". Тому потерпіла дала шахраю кошти, але вже через кілька днів вона не отримала обіцяного та пішла до установи, де "працював" зловмисник. А там їй заявили, що таких працівників у них немає.

Також майже одночасно до поліції звернулась ще одна потерпіла, яку за схожою схемою ошукав шахрай. Цього разу він пообіцяв молодій жінці, яка сама виховувала дитину, за тисячу гривень залагодити усі проблемні питання з соціальними службами. Адже, як розповів шахрай, її могли позбавити батьківських прав.

Що "світить" шахраю

Тому одразу правоохоронці почали перевіряти осіб, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності й знайшли злочинця. Зазначається, що ним виявився 24-річний раніше судимий за майнові злочини житель смт Оратів.

Слідство оголосило зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство) та ч. 1 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). За скоєні злочини шахраю "світить" до 4 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що шахраї під виглядом лікарів крадуть в українців гроші.

Також ми писали, що у Польщі двоє українців обдурили 380 тисяч людей, а саме надсилали вигадані "рахунки" за комуналку.

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