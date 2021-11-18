Мошенники выдают себя за монахиню и похищают деньги у украинцев: как работает схема

В городе Новояворовске Львовской области мошенники создали фейковую страницу монахини и выманивали через нее у людей деньги.

Так, мошенники создали фейковую страницу монахини Рафаилы, которая просила деньги на благотворительность.

"Просьба была от имени капеллана, что капеллан едет к ребятам и нуждается в помощи, чтобы пополнить им телефон, для каких-то других нужд. Один человек позвонил и спросил, не переписываюсь ли я сейчас. Я сказала: "нет". В этот же момент я поняла, что произошло", - сказала монахиня Рафаила Чучман.

Под Львовом мошенники обманывали людей через соцсети (suspilne.media)

Однако, в киберполиции рассказали, что к ним с заявлением никто из пострадавших не обращался, а потому они не знают, сколько людей стали жертвами мошенников. Кроме того, без заявления полицейские не могут начать расследование.

Поэтому правоохранители говорят, что в таких случаях всегда необходимо звонить человеку, который в социальных сетях просит о материальной помощи.