Мошенники выдают себя за монахиню и похищают деньги у украинцев: как работает схема
В городе Новояворовске Львовской области мошенники создали фейковую страницу монахини и выманивали через нее у людей деньги.
Об этом сообщила руководитель отдела областного управления противодействия киберпреступлений Оксана Савич, пишет "Суспільне".
Так, мошенники создали фейковую страницу монахини Рафаилы, которая просила деньги на благотворительность.
"Просьба была от имени капеллана, что капеллан едет к ребятам и нуждается в помощи, чтобы пополнить им телефон, для каких-то других нужд. Один человек позвонил и спросил, не переписываюсь ли я сейчас. Я сказала: "нет". В этот же момент я поняла, что произошло", - сказала монахиня Рафаила Чучман.
Под Львовом мошенники обманывали людей через соцсети (suspilne.media)
Однако, в киберполиции рассказали, что к ним с заявлением никто из пострадавших не обращался, а потому они не знают, сколько людей стали жертвами мошенников. Кроме того, без заявления полицейские не могут начать расследование.
Поэтому правоохранители говорят, что в таких случаях всегда необходимо звонить человеку, который в социальных сетях просит о материальной помощи.
Ранее мы сообщали, что мошенники придумали новую схему "развода" через Новую Почту.
Также мы писали, что в Киеве пенсионер "обезвредил" мошенников, которые хотели его "бросить" на деньги.