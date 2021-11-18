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Шахраї видають себе за монахиню і викрадають гроші в українців: як працює схема

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Львівська область, Четвер 18 листопада 2021 18:25
Шахраї видають себе за монахиню і викрадають гроші в українців: як працює схема Шахраї у соцмережах виманювали гроші в українців (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Новояворівську Львівської області шахраї створили фейкову сторінку монахині та виманювали через неї у людей гроші.

Про це повідомила керівниця відділу обласного управління протидії кіберзлочинам Оксана Савич, пише "Суспільне".

Так, шахраї створили фейкову сторінку монахині Рафаїли, яка просила гроші на благодійність.

"Прохання було від імені капелана, що капелан їде до хлопців і потребує допомоги, щоби поповнити їм телефон, для якихось інших потреб. Одна людина зателефонувала і спитала, чи саме я зараз переписуюся. Я сказала: "Ні". У цей же момент я зрозуміла, що відбулося", - сказала монахиня Рафаїла Чучман.

Шахраї видають себе за монахиню і викрадають гроші в українців: як працює схемаПід Львовом шахраї обдурювали людей через соцмережі (suspilne.media)

Однак, у кіберполіції розповіли, що до них із заявою ніхто з потерпілих не звертався, а тому вони не знають, скільки людей стали жертвами шахраїв. Окрім того, без заяви поліцейські не можуть розпочати розслідування.

Тому правоохоронці кажуть, що у таких випадках завжди необхідно телефонувати людині, яка в соціальних мережах просить про матеріальну допомогу.

Раніше ми повідомляли, що шахраї придумали нову схему "розводу" через Нову Пошту.

Також ми писали, що у Києві пенсіонер "знешкодив" шахраїв, які хотіли його "кинути" на гроші.

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