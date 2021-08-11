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Мошенники воруют деньги украинцев через псевдосайт "Новой почты": как работает новая схема

Автор: Дмитрий Войналович

Мошенники в Украине придумали еще один способ воровать деньги. Так, аферисты создали фейковый сайт "Новой почты", чтобы выманивать данные банковских карт.

Как работает мошенническая схема, которую преступники проворачивают с помощью доверчивых клиентов OLX и "Новой почты" - читайте в нашем материале далее.

Как работает новая мошенническая схема

На крючок аферистов едва не попала недавно киевлянка Любовь Лукашина.

В своем Facebook она рассказала, что наткнулась на мошенников, когда хотела продать через сайт объявлений OLX детские вещи.

Как только женщина выставила объявление, ей в Viber сразу написала девушка по имени Виктория и изъявила желание купить товар.

"Уточняла детали товара, задавала вопросы о доставке. В общем, замыливала глаза и отгоняла прочь мысли о нехорошем", - написала киевлянка.

Когда дело дошло до оформления сделки, "покупательница" предложила Любви воспользоваться доставкой через услугу "сейф-сервис" от якобы "Новой почты". Она даже отправила скриншот интерфейса сервиса.

Скриншот

Любовь подумала, что услуга по сути является обычной отправкой с наложенным платежом, но все же решилась воспользоваться ею.

Затем мошенница попросила Любовь прислать ей личные данные - ФИО, адрес доставки и вес товара - для оформления накладной, а затем отправила ссылку на сайт якобы "Новой почты". Именно эта ссылка показалась киевлянке очень подозрительной.

Скриншот

"Адрес такой странный. Перехожу. Там якобы заполнена накладная. Перехожу дальше. И - вуаля! Так, форма для отправки данных моей банковской карты", - рассказала Любовь.

Скриншот

Конечно, женщина поняла, что ее хотят обмануть. Поэтому отказалась вводить данные карты.

Ранее "Новая почта" сделала заявление о мошеннических схемах.

Напомним, недавно "Новая почта" запустила новую услугу, которая станет очень популярной.

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