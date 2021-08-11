Шахраї крадуть гроші українців через псевдосайт "Нової пошти": як працює нова схема

Як працює нова шахрайська схема

На гачок аферистів ледь не потрапила нещодавно киянка Любов Лукашина.

У своєму Facebook вона розповіла, що натрапила на шахраїв, коли хотіла продати через сайт оголошень OLX дитячі речі.

Як тільки-но жінка виставила оголошення, їй у Viber відразу написала дівчина на ім'я Вікторія і виявила бажання купити товар.

"Уточнювала деталі товару, задавала питання про доставку. Загалом, замилювала очі і відганяла геть думки про недобре", - написала киянка.

Коли справа дійшла до оформлення угоди, "покупчиня" запропонувала Любові скористатися доставкою через послугу "сейф-сервіс" від нібито "Нової пошти". Вона навіть відправила скріншот інтерфейсу сервісу.

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Любов подумала, що послуга по суті є звичайною відправкою з післяплатою, але все ж зважилася скористатися нею.

Потім шахрайка попросила Любов надіслати їй особисті дані - ПІБ, адресу доставки і вагу товару - для оформлення накладної, а потім відправила посилання на сайт нібито "Нової пошти". Саме це посилання видалося киянці дуже підозрілим.

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"Адреса така дивна. Переходжу. Там нібито заповнена накладна. Переходжу далі. І - вуаля! Так, форма для відправки даних моєї банківської картки”, - розповіла Любов.

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Звісно, жінка зрозуміла, що її хочуть обдурити. Тому відмовилася вводити дані карти.